Κοινωνία

Σεξουαλική κακοποίηση 13χρονης από τον σύντροφο της μητέρας της

Από την ηλικία των 10 ετών, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, είχε ξεκινήσει ο «εφιάλτης» του κοριτσιού.

Ακόμη μια ανατριχιαστική και δυσώδης υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός ανήιλικου κοριτσιού, που δεν έχει καν συμπληρώσει τα 14 χρόνια της ζωής του, φέρνουν στο φως οι αστυνομικοί, μετά από καταγγελία της μητέρας του παιδιού, σε βάρος του συντρόφου της, ενώ μαίνεται αδιάκοπος ο σάλος για την υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό.

Μετά την έκδοση εντάλματος, συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ασφαλείας Αττικής, ο 48χρονος κατηγορούμενος για κατάχρηση 13χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος, που είναι σύντροφος της μητέρας της ανήλικης, κακοποιούσε σεξουαλικά το κοριτσάκι εδώ και τρία χρόνια.

Την καταγγελία έκανε η μητέρα της 13χρονης και στη συνέχεια ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.

Ο 48χρονος πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Συνελήφθη με ένταλμα, βραδινές ώρες σήμερα 14-10-2022, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 48χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για κατάχρηση ανηλίκου, που δεν συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα έτη, από πρόσωπο που συνοικεί με τον ανήλικο ή διατηρεί φιλικές σχέσεις με τους οικείους του, κατ’ εξακολούθηση, σε περιοχή της Αθήνας.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών".