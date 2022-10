Αθλητικά

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Το "τελευταίο αντίο" στον Ολυμπιονίκη

Φίλοι και συγγενείς θα αποχαιρετίσουν σήμερα τον Ολυμπιονίκη του ταε κβο ντο, Αλέξανδρο Νικολαΐδη.

Στις 16:00 θα τελεστεί σήμερα το απόγευμα η κηδεία του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, στο κοιμητήριο του Φιλύρου Θεσσαλονίκης, ενώ η σορός του Ολυμπιονίκη θα εκτεθεί για χαιρετισμό από τις 15:00.

Τα θερμά του συλλυπητήρια και τη βαθιά τους θλίψη για την πρόωρη απώλεια του δις αργυρού Ολυμπιονίκη μας Αλέξανδρου Νικολαΐδη, σε ηλικία μόλις 43 χρονών, εκφράζουν προς την οικογένειά του με ομόφωνη απόφασή τους το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Μετά τη γνωστοποίηση της απώλειάς του και κατόπιν πρότασης του δημάρχου το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως και ομόφωνα αποφάσισε να εκφράσει προς την οικογένεια του εκλιπόντος τα ειλικρινή συλλυπητήρια των μελών του και να επιδώσει το ψήφισμα στους οικείους του. Ο δήμος αποφάσισε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας του Ολυμπιονίκη.

«Με βαθιά οδύνη, αποχαιρετώ, έναν μεγάλο αθλητή, έναν Ολυμπιονίκη που η παρουσία του κοσμεί και θα κοσμεί για πάντα το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος, έναν άνθρωπο με ήθος και υπέροχο οικογενειάρχη, έναν Πόντιο γίγαντα, τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη. Είχα τη μεγάλη τιμή και τη χαρά να τον γνωρίζω προσωπικά, να με τιμήσει με τη φιλία του, να μοιραστώ μαζί του στιγμές και συναισθήματα. Η ευγενική ψυχή του θα βρει τον παράδεισο, όμως η απώλεια του είναι δυσαναπλήρωτη. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με αγάπη. Τα ειλικρινέστατα και βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του» δήλωσε ο κ. Καϊτεζίδης.

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 Οκτωβρίου του 1979 και σπούδασε Φυσική Αγωγή στο ΑΠΘ, ενώ το επάγγελμά του ήταν πυροσβέστης. Άρχισε το Tae Kwon Do το 1982, σε ηλικία τριών ετών και 22 χρόνια αργότερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των +80 κιλών. Το 2008, στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Ρώμη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των +87 κιλών στον τελικό με τον Γάλλο πρωταθλητή Πασκάλ Ζεντίλ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου πήρε και πάλι το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των +80 κιλών, χάνοντας στις λεπτομέρειες το χρυσό από το Νοτιοκορεάτη Τσα Ντονγκ-Μιν, ενώ κατέκτησε και το χάλκινο μετάλλιο, στο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Αγία Πετρούπολη. Πορεύτηκε πολιτικά μέσα από τις γραμμές του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε προσωπική φιλία με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Μάρτιο του 2019, ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα του στις ευρωεκλογές του 2019, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2020 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή εκπροσώπου του κόμματος.

Τον επίλογο της πορείας του και του προσωπικού του δράματος, έγραψε ο ίδιος, ο μεγάλος αθλητής σε μια τελευταία ανάρτησή του στο Facebook, η οποία δημοσιεύτηκε μετά το θάνατό του και όπου μεταξύ άλλων σημειώνει:

«…Αν ερχόμαστε σε αυτή τη ζωή για κάποιο σκοπό, εγώ έχω αποφασίσει ποιος θα είναι αυτός. Να προσφέρω ελπίδα μέσα από όσα κατάφερα στην ζωή μου, από τα όμορφα μέχρι τα άσχημα. Για αυτόν τον λόγο, τα δύο μου αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια, της Αθήνας και του Πεκίνο, που για χρόνια κρύβω καλά, ήρθε η ώρα να βγουν και να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, στις πανανθρώπινες αξίες. Τελευταία επιθυμία μου είναι, τα δύο αυτά μετάλλια, να βγουν σε δημοπρασία και το ποσό που θα συγκεντρωθεί να δοθεί σε δομές για τα παιδιά που θα επιλέξει η οικογένειά μου. Αν σωθεί έστω ένα παιδί, θα αξίζει κάθε κλωτσιά που έχω φάει στο κεφάλι, κάθε κάταγμα στα πόδια μου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που θέλω να αφήσω στην κοινωνία, αυτή είναι η κληρονομιά που θέλω να μείνει στα παιδιά μου».

