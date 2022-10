Κοινωνία

Κακοκαιρία στην Κρήτη - Πυροσβεστική: Η σφοδρότητα του φαινομένου υπερέβη τις προβλέψεις

Συνεχίζουν να επιχειρούν οι δυνάμεις για τον εντοπισμό μίας αγνοούμενης στην Αγία Πελαγία. Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική.



Συνεχίζουν να επιχειρούν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό μίας αγνοούμενης στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας, καθώς και για τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στις περιοχές Σητεία, Ιεράπετρα, Λιβάδια και Άγιο Ιωάννη Λασιθίου, Αγία Πελαγία, Λυγαριά και στο Ηράκλειο, όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Ιωάννης Αρτοποιός, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

«Όλες οι δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν κυρίως στις περιοχές Σητεία, Ιεράπετρα, Λιβάδια και Άγιο Ιωάννη Λασιθίου, Αγία Πελαγία, Λυγαριά και στο Ηράκλειο, μεταξύ άλλων, και για τον εντοπισμό μίας αγνοούμενης στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας», ανέφερε χαρακτηριστικά και τόνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί άλλοι αγνοούμενοι μέχρι αυτή την στιγμή. Όπως είπε, σήμερα λίγο πριν από το μεσημέρι, εκδηλώθηκαν ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης και υπογράμμισε ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε 453 κλήσεις μέσα σε μία ώρα.

«Η σφοδρότητα του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο υπερέβη τις όποιες μετεωρολογικές προβλέψεις. Όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας ήταν ήδη σε επιφυλακή. Σε συνέχεια έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ και άμεσα επιχείρησαν στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν αυτά τα φαινόμενα», σημείωσε ο κ. Αρτοποιός.

Επιπλέον, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι πυροσβέστες ανέσυραν έναν άντρα 50 ετών χωρίς τις αισθήσεις από ιδιωτικό αυτοκίνητο στην ακτή της Αγίας Πελαγίας, ενώ σώες απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες στην περιοχή της Λυγαριάς. Ακόμη, σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν από πυροσβεστικές δυνάμεις 30 άτομα σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Λασιθίου, εκ των οποίων 9 από τον αρχαιολογικό χώρο της Σητείας μεταξύ τους και 2 παιδιά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κακοκαιρία και τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν μετατοπιστεί στην ανατολική Κρήτη και ήδη εκδηλώνονται βροχοπτώσεις σε Κάρπαθο και Κάσο. «Σε αυξημένη ετοιμότητα για τυχόν εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων βρίσκονται όλες οι δυνάμεις μας σε Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο και Καστελόριζο», υπογράμμισε.

«Από την περασμένη Πέμπτη που εκδόθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε σχετικές οδηγίες προς τους πολίτες για την επερχόμενη επιδείνωση του καιρού και στην Κρήτη. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας επικοινώνησε από χθες, Παρασκευή, με τις Περιφέρειες και όλους τους δήμους των περιοχών αυτών, τηρώντας όλα τα σχετικά πρωτόκολλα. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας μετά από σχετική διαβούλευση με την Περιφέρεια Κρήτης, όλα τα φαράγγια στο νησί έκλεισαν προληπτικά από χθες. Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την εκδήλωση τυχόν έντονων καιρικών φαινομένων», κατέληξε.

