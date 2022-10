Αθλητικά

Καρδίτσα - Κολοσσός: Νίκη θρίλερ για τους Θεσσαλούς

Ένα "ιστορικό" καλάθι έδωσε τη νίκη στην Καρδίτσα.

Με απίστευτο τρίποντο του Τζέιμς Μπέιτμον από το κέντρο η Καρδίτσα πέτυχε τεράστια νίκη, την «παρθενική» στην ιστορία της στα μεγάλα σαλόνια του επαγγελματικού μπάσκετ, με 59-57 επί του Κολοσσού Ρόδου, στο δεύτερο χρονικά ματς της 2ης αγωνιστικής της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 8-11, 19-31 (ημ.), 40-44, 59-57

Οι Ροδίτες κρατούσαν «αγκαλιά» το πρώτο τους «δίποντο» στην εφετινή περίοδο, αλλά δύο δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε ο Μπέιτμον έφερε τα πάνω κάτω. Με βολή του Μαλίκ Όσμπορν στα 2.7'' πριν το τέλος το συγκρότημα του Ηλία Παπαθεοδώρου πήρε το προβάδισμα «αγκαλιάζοντας» τη νίκη.

Οι γηπεδούχοι, όμως, που είχαν έως το σημείο εκείνο 4/25 τρίποντα, βρήκαν το μεγαλύτερο σουτ της βραδιάς από τον Τζέιμς Μπέιτμον, με το οποίο κρίθηκε τελικά το ματς. Ο γκαρντ των Θεσσαλών πήρε την μπάλα μετά από τη χαμένη βολή του Όσμπορν, έτρεξε γρήγορα κι ευστόχησε σε ένα ασύλληπτο τρίποντο από το κέντρο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Αγγέλου): Μπόχαϊμ 7 (3/10 σουτ, 8 ριμπάουντ), Μπέιτμον 20 (3/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χάντερ 3 (0/6 σουτ), Αγραβάνης (0/3 σουτ), Κώττας, Πρίτζετ 12 (1/5 τρίποντα), Ντελόριε 11 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ), Τσούκας 4, Γκάμπροβσεκ 2, Πεφάνης.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Παπαθεοδώρου): Χρυσικόπουλος 4 (7 ριμπάουντ), Χατζηδάκης 1, Κατσίβελης 2 (1/6 σουτ, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Τιγκ (0/3 σουτ), Γιαννόπουλος 11 (3/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Σταρκς 12 (6/13 δίποντα, 6 λάθη, 4 κλεψίματα), Μορέιρα 4, Όσμπορν 16 (9 ριμπάουντ), Μπιλλής 5 (1), Μπαρσέλο 2.

