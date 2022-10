Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης στον Κολωνό: Συνελήφθη 36χρονος που βίασε την 12χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ακόμα μια σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης.

Σε ακόμα μια σύλληψη για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Ειδικότερα, συνελήφθη με ένταλμα, το απόγευμα του Σαββάτου, 36χρονος κατηγορούμενος «για γενετήσια πράξη με ανήλικο συμπληρώσαντα και μη τα 12 έτη, έναντι αμοιβής».

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 36χρονος κατηγορείται ότι απέκτησε επαφή με την ανήλικη μέσω διαδικτυακής εφαρμογής συνομιλιών. Στη συνέχεια την συνάντησε στην περιοχή των Σεπολίων και συνευρέθηκε μαζί της έναντι αμοιβής.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Εν τω μεταξύ, το βράδυ της Παρασκευής συνελήφθη με ένταλμα, ένας 33χρονος Έλληνας, που κατηγορείται ότι βίασε τουλάχιστον δύο φορές την 12χρονη, έναντι αμοιβής. Ο 33χρονος θα απολογηθεί την Δευτέρα στον ανακριτή. Φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας από τους "πελάτες" του 53χρονου και αντιμετωπίζει την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος και η προβλεπόμενη ποινή είναι τουλάχιστον δέκα έτη κάθειρξη.

«Μου είπε ότι ήταν 17 χρονών και την πίστεψα. Δεν έδωσα μεγάλη σημασία στην ηλικία», φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας ο 33χρονος.

Επίσης, την Παρασκευή δύο άνδρες μετέβησαν αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ και κατέθεσαν πως συνομιλούσαν με άτομο που έμοιαζε με την εν λόγω ανήλικη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο (εικόνες)

Φονική κακοκαιρία στην Κρήτη - σύζυγος αγνοούμενης: μακάρι να είναι ζωντανή (βίντεο)

Μετρό - Κέντρο Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας