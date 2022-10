Κοινωνία

Κακοκαιρία - Κρήτη: Νεκρή η αγνοούμενη στην Αγία Πελαγία

Τραγικό τέλος στις έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας που είχε εξαφανιστεί το Σάββατο, εν μέσω σφοδρής κακοκαιρίας.

Νεκρή εντοπίστηκε η γυναίκα η οποία αγνοείτο από χθες το πρωί, μετά την παράσυρση του οχήματος στο οποίο επέβαινε, από χείμαρρο . Η άτυχη γυναίκα μαζί με τον άνδρα, που εντοπίστηκε χθες νεκρός, επέβαιναν στο ίδιο όχημα και δυστυχώς είχαν την ίδια τραγική κατάληξη. Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό της γυναίκας συμμετείχαν και δύτες από την 3η ΕΜΑΚ και το λιμενικό και drone, ενώ επρόκειτο για μια δύσκολη επιχείρηση, λόγω των φερτών υλικών μέσα στη θάλασσα, που από χθες καθιστούν δύσκολη την ορατότητα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στα ανοιχτά του κόλπου της Αγίας Πελαγίας και η επιχείρηση ανάσυρσης από δύτες και λιμενικούς, ήταν δύσκολη, λόγω και του έντονου κυματισμού.

Η γυναίκα επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο με τον 50χρονο που έχασε την ζωή του.

Ο 53χρονος άνδρας, έχασε τη ζωή του, ενώ το όχημά του παρασύρθηκε από τα νερά.

Η 50χρονη Ε.Κ. μόλις αντιλήφθηκε ότι θα εγκλωβιζόταν μέσα στο αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα βγήκε από το όχημα κι έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη της.

Σε κατάσταση απελπισίας ο σύζυγός της είχε επικοινωνία με τον 50χρονο την ώρα που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο και αμέσως έσπευσε στην Αγία Πελαγία, προκειμένου να βρει την γυναίκα του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, από την παραλία της Αγίας Πελαγίας, ο άνδρας που όπως είπε έχει χάσει τις ελπίδες του να βρεθεί ζωντανή η άτυχη γυναίκα του, περιέγραψε πως μετέβη άμεσα με το ένα παιδί του στο σημείο, όπου εγκλωβίστηκε το όχημα μέσα στο οποίο ήταν η σύζυγος του, που είχε μεταβεί για κάποιες δουλειές στην περιοχή, μαζί με τον 53χρονο που εντοπίστηκε νεκρός.

Είπε πως δέθηκε με ένα σχοινί και έπεσε μέσα στα νερά, εν μέσω εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών, περιγράφοντας πως «Κατεβήκαμε εδώ, καταλάβαμε τι είχε γίνει, τα πράγματα ήταν πολύ καθαρά. Αρχίσαμε και βγάζαμε διάφορα πράγματα, μέχρι που βγήκαμε τον Κωστή».

Στις πληγείσες περιοχές του Ηρακλείου Κρήτης βρίσκεται ήδη το κυβερνητικό κλιμάκιο που αυτήν την ώρα πραγματοποιεί αυτοψίες στην Αγία Πελαγία, τη Λυγαριά και το Παλαιόκαστρο ενώ αργότερα θα έχει σύσκεψη στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Σητεία όπου και εκεί εντοπίστηκαν προβλήματα από την κακοκαιρία για να ανακοινώσουν δέσμη μέτρων στήριξης και αποκατάστασης των ζημιών.

