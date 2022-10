Κοινωνία

Υμηττός: Φωτιά σε διαμέρισμα - Τραυματίστηκε γυναίκα (βίντεο)

Πυροσβέστες και εθελοντές έσπευσαν στο διαμέρισμα που καταστράφηκε από τις φλόγες. “Καρδιοχτύπησαν” οι ένοικοι του σπιτιού και των γειτονικών κατοικιών.

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 23:40 το βράδυ της Κυριακής σε σπίτι, επί της οδού Κουντουριώτου 32, στον Υμηττό.

Οι φλόγες ξεπήδησαν σε ισόγειο διαμέρισμα, που βρίσκεται σε συγκρότημα τριών κατοικιών.

Επί τόπου έσπευσαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, καθώς και εθελοντικές δυνάμεις, που επιχείρησαν με πρώτο στόχο να μην επεκταθεί η φωτιά σε άλλα διαμερίσματα.

Από το σπίτι, απομακρύνθηκαν δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μια είχε τραυματιστεί. Η γυναίκα, που υπέστη εγκαύματα μεταφέρθηκε στο Λαϊκό Νοσοκομείο για να της παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Η περιοχή «πνίγηκε» από τους καπνούς που έβγαιναν από το διαμέρισμα, καθώς στο διαμέρισμα υπήρχε μεγάλος όγκος καύσιμης ύλης.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνά το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

