Life

Ο Αλέξης Κούγιας... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλάζει ημέρα και ώρα μετάδοσης η αγαπημένη εκπομπήμε τον Νίκο Χατζηνικολάου, στον ΑΝΤ1.

Σε νέα ημέρα και ώρα θα μεταδίδεται η εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου από την συχνότητα του ΑΝΤ1, καθώς πλέον θα προβάλλεται κάθε Κυριακή, μισή ώρα μετά από τα μεσάνυχτα.

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου, στις 00:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Αλέξη Κούγια.

Ο γνωστός ποινικολόγος αφηγείται πώς επέλεξε τη Νομική, αφήνοντας πίσω το όνειρό του να παίξει ποδόσφαιρο.

Μιλά για το σοβαρό ατύχημα που παρ’ ολίγον να του στοιχίσει τη ζωή και η μάχη με τον καρκίνο.

Τι λέει για την υπόθεση Πισπιρίγκου και τις άλλες μεγάλες υποθέσεις που συγκλόνισαν το Πανελλήνιο.

Ποιες απαντήσεις δίνει στα σχόλια για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα.

Την Κυριακή 23 Οκτωβρίου, στις 00:30, ο Αλέξης Κούγιας μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή