Εικόνα Παναγίας Σουμελά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πανόρμου

Τι θα ισχύσει την Τρίτη 19 Οκτωβρίου για την κίνηση και τη στάθμευση των οχημάτων στην οδό Πανόρμου. Πού θα βρεθεί η εικόνα της Παναγίας Σουμελά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα Τρίτη (18/10) στην οδό Πανόρμου λόγω της πραγματοποίησης Μεταφοράς - Προσκυνήματος της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Σουμελάς στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αμπελοκήπων.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, κατά τις ώρες 18.00΄ - 24.00΄, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών, κατά τις ώρες 06.00΄ - 24.00΄, επί της οδού Πανόρμου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της οδού Φθιώτιδος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Κηφισίας.

