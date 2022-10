Αθλητικά

Μπακογιάννης για Βοτανικό: Το 2026 ο Παναθηναϊκός θα μπει στο γήπεδό του

Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως σήμερα είναι μία σημαντική μέρα για το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης, αφού ξεκινά επίσημα η δημοπράτηση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού.

Την επίσημη έναρξη δημοπράτησης του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στην περιοχή του Βοτανικού κήρυξε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (17/10), για συμβολικούς λόγους, λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σημείο που θα ανεγερθεί η νέα «πράσινη» αρένα.

Δύο ώρες μετά την επίσημη δημοπράτηση του έργου από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αθηναίων, ο πρώτος πολίτης της Αθήνας υπογράμμισε πως ο απόλυτος και πολύ εφικτός στόχος είναι να παραδοθεί έτοιμο το νέο γήπεδο μέσα στο 2026, ενώ στις τοποθετήσεις που έκανε μετά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, τόνισε πως δεν τον φοβίζει πλέον τίποτα όσον αφορά τις δυσκολίες που υπάρχουν μέχρι την ολοκλήρωση του πρότζεκτ της «Διπλής Ανάπλασης».

Αναλυτικά η ομιλία του κ. Κώστα Μπακογιάννη:

«Καλώς ήρθατε στον Βοτανικό, στον Ελαιώνα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς η παρουσία των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού εδώ. Έχετε ακούσει πολλά για τον Ελαιώνα πολλοί μιλάνε, αλλά λίγοι τον έχουν επισκεφτεί για αυτό λοιπόν επιλέξαμε να διοργανώσουμε τη συνέντευξη Τύπου εδώ.

Πρώτον για να δείτε πως όταν μιλάμε για τον Ελαιώνα πως μιλάμε για το ευρύτερο κέντρο της πόλης. Τρία χιλιόμετρα από την Ομόνοια. Λίγες εκατοντάδες μέτρα από το σταθμό του μετρό. Αφ εταίρου γιατί θέλαμε να δείτε με τα μάτια σας και να βιώσετε τη σκληρή πραγματικότητα του Ελαιώνα γιατί κακά τα ψέματα μάς έχει έρθει ο λογαριασμός για δεκαετίες εγκατάλειψης και δεκαετίες αδιαφορίας.

Ένας κοιμώμενος γίγαντας είναι ο Ελαιώνας που σήμερα ξυπνάει με όχημα το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ο Βοτανικός θα εξυγιανθεί, θα αποκτήσει σύγχρονες υποδομές. Θα εξελιχθεί σε μια αναβαθμισμένη περιοχή που θα δαπανηθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μεγάλη χαρά, ενθουσιασμό και περηφάνια γιατί το μέλλον άρχισε.

Η αρένα του Παναθηναϊκού δημοπρατήθηκε οριστικά. Έχουμε εδώ και τη σχετική απόφαση της οικονομικής μας επιτροπής. Είναι η αρχή της επίσημης διαδικασίας. Δεν είναι όνειρο γιατί πριν από περίπου δύο ώρες η οικονομική επιτροπή έγραψε ιστορία ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για να ξεκινήσουν τα έργα γύρω από το γήπεδο μέχρι τα Χριστούγεννα.

Έχετε ακούσει λόγια, υποσχέσεις εξαγγελίες και έχουμε ζήσει ματαιώσεις. Κυριαρχούσε η δυσπιστία. Ότι ξέρετε μπορείτε να το ξεχάσετε. Η Διπλή Ανάπλαση περνάει στην πράξη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Δήμου Αθηναίων. Η Διπλή Ανάπλαση είναι ένα πρόγραμμα με δύο πόλους που έρχεται να αλλάξει τη φυσιογνωμία της Αθήνας. Γιατί στην Αλεξάνδρας κερδίζουμε ένα νέο πυλώνα πρασίνου και στον Βοτανικό επεκτείνεται η πόλη. Το σχέδιο μας για τον Ελαιώνα περιλαμβάνει λίγο από το 50% πρασίνου.

Η σημαντική αυτή εξέλιξη ήρθε μετά τις εγκρίσεις των περιβαλλοντικών όρων από τα αρμόδια υπουργεία και θα ήθελα να πω και ένα ευχαριστών στον κ. Γεωργιάδη, τον κ. Γεραπετρίτη, τον κ. Σκυλακάκη και τον κ. Καραγιάννη και επίσης στους εταίρους μας και την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Ερασιτέχνη και την ΑΕΠ Ελαιώνα.

Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στον κόσμο του Παναθηναϊκού γιατί έδειξε πίστη και στήριξαν το όραμα μας για να αποκτήσει η ομάδα ένα αντάξιο σπίτι, μια αρένα πρωταθλητών που θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές.

Μιλάμε για ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο έργο. Χρειάστηκαν μήνες δουλειάς και μιλάμε για τέσσερα υπουργεία και την ευρωπαϊκή ένωση. Καταφέραμε να ξεπεράσουμε πολλά εμπόδια και αν δεν παινέψεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει το θέμα είναι πως δεν θα φτάναμε εδώ χωρίς ομαδική δουλειά από το Δήμο Αθηναίων.

Εδώ που είμαστε το 2026 θα ορθώνεται ένα σύγχρονο και λειτουργικό γήπεδο που θα ικανοποιεί τις ελληνικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις το λιγότερο 38.500 θέσεων έως και 40.000 θέσεων. Τώρα είμαστε στον περιβάλλον χώρο. Η αρένα στο Βοτανικό έχει σχεδιαστεί έτσι για να αντικατοπτρίζει τη δυναμική της πόλης, θα είναι ένα υπερσύχρονο στάδιο. Όχι μόνο για να φιλοξενεί αγώνες αλλά και για να περιηγηθεί ο κόσμος. Στόχος μας είναι μέσα από τους χώρους αναψυχής να επιστρέψουν οι οικογένειες στο γήπεδο. Ένα γήπεδο με ένα παγκόσμιο αποκλειστικό προνόμιο. Όχι μόνο βρίσκεται σε έναν χώρο ιστορικό αλλά έχει θέα την Ακρόπολη.

Ο προϋπολογισμός κατασκευής ανέρχεται στα 123 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση είναι απολύτως εξασφαλισμένη από το ταμείο ανάκαμψης. Ο Δήμος δημοπρατεί και τη μελέτη και την κατασκευή για να κερδίσουμε χρόνο. Σήμερα κάναμε ένα μεγάλο βήμα αλλά έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Όπως συμφωνήθηκε εκκρεμούν η δημοπράτηση των υποδομών και των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Θα τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα».

Στη συνέχεια ο Κώστας Μπακογιάννης απάντηση σε ερωτήσεις εκπροσώπων του Τύπου.

Που βρισκόμαστε με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη και τα πολλά έργα;

«Στόχος είναι να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα, όπως ξέρετε τα τηρούμε. Είναι δύο μεγάλα έργα, οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη και οι υποδομές. Οι εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη η μελέτη έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει καλή συνεργασία ανάμεσα στον ερασιτέχνη και τις τράπεζες. Θα είναι μια κυψέλη για τους νέους και τις νέες, για τα παιδιά. Θέμα χρόνου να ξεκινήσουν τα έργα. Για τις υποδομές τους επόμενους μήνες θα έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε τη δημοπράτηση τους».

Πόσο εφικτό είναι να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημοπράτησης μέσα στο 2023;

«Μετράω τα λόγια μου. Είναι απολύτως εφικτό να μπούμε στο νέο γήπεδο το 2026. Έχουμε μπροστά μας μια πορεία με πολλά έργα αλλά έχουμε μεγάλη αισιοδοξία».

Εκτός από το εμπορικό όνομα έχετε κάποια σκέψη για το όνομα του γηπέδου;

«Έχει λαμπρή ιστορία. Οι εμπορικές χρήσεις και το όνομα περιλαμβάνονται στις συμβάσεις που έχουμε κάνει. Οποιαδήποτε άλλη ονομασία θα είναι προϊόν συζήτησης με την ΠΑΕ και θα είναι και θέμα διαβούλευσης με τους Αθηναίους και τις Αθηναίες. Είναι το γήπεδο του Παναθηναϊκού και το γήπεδο που θα παίζει η Εθνική Ελλάδας».

Οι απαλλοτριώσεις έχουν ολοκληρωθεί; Στο κομμάτι των χρημάτων υπάρχει έγγραφο από την ευρωπαϊκή ένωση πως το πλάνο συμβατότητας είναι έτοιμο; Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει;

«Ειλικρινά, δεν με φοβίζει τίποτα. Πλέον δεν με φοβίζει τίποτα. Πριν 2-2,5 χρόνια είχαμε μπροστά μας ένα βουνό από εμπόδια. Τα ξεπεράσαμε με βοήθεια από την κυβέρνηση, την ΠΑΕ, τον ερασιτέχνη. Πλέον το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Χωρίς να σημαίνει πως τελείωσε, οφείλουμε να είμαστε από πάνω, προσεκτικοί.

Για τη χρηματοδότηση τα έγγραφα έχουν δημοσιοποιηθεί. Είμαστε οκ, δεν προκύπτει πως θα έχουμε πρόβλημα. Για τις απαλλοτριώσεις έχουμε δύο μικρές εκκρεμότητες στον ευρύτερο χώρο όχι στο χώρο του γηπέδου».

Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις από την περιβαλλοντική μελέτη;

«Οι τροποποιήσεις που αναφέρατε είναι μικρές σε σχέση με το μέγεθος του έργου και το τι πρέπει να κάνουμε. Στις εμπορικές χρήσεις τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Δεν θέλουμε έναν "λευκό ελέφαντα". Θέλουμε να είμαστε βέβαια πως μπορεί να συντηρείται. Στις θέσεις πάρκινγκ υπάρχουν αρκετές και υπόγειες και επίγειες.

Τάφρος δεν προβλέπεται στη μελέτη, ένας από τους λόγους που έχουμε προκηρύξει μελέτη-κατασκευή είναι για να γίνεται το γήπεδο πράξη».

-Με το μουσείο τι θα γίνει;

«Προβλέπεται και στο νέο γήπεδο ένας χώρος ιστορικός και εκεί που είναι η Αλεξάνδρας ένα μεγάλο μουσείο για τον Παναθηναϊκό».

Ακολούθως, ο κ. Μπακογιάννης, συνοδευόμενος από παλαιμάχους των «πρασίνων», περιηγήθηκαν στον χώρο, ενώ έκαναν και μία συμβολική... στάση, χτο σημείο, όπου θα είναι η σέντρα του νέου γηπέδου.

