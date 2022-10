Βραβείο Booker στον Σεχάν Καρουνατιλάκα (εικόνες)

Πολιτισμός

Ο συγγραφέας από τη Σρι Λάνκα Σεχάν Καρουνατιλάκα έλαβε την Δευτέρα το βράδυ το περίβλεπτο Booker Prize, για το μυθιστόρημά του «Τα επτά φεγγάρια του Μάλι Αλμέιντα» (The Seven Moons of Maali Almeida), μακάβρια σάτιρα με σκηνικό τον εμφύλιο πόλεμο που μαινόταν στην πατρίδα του για δεκαετίες.

Η κριτική επιτροπή που απονέμει το βραβείο εξήρε «το εύρος, την ικανότητα, την τόλμη, την ασέβεια και την ιλαρότητα» του συγγραφέα, που είδε να βραβεύεται μόλις το δεύτερό του μυθιστόρημα, μεταφυσικό θρίλερ.

Το βιβλίο ξετυλίγει, με γερές δόσεις μαύρου χιούμορ, μια υπόθεση δολοφονίας στο Κολόμπο, την πρωτεύουσα της Σρι Λάνκα, τα χρόνια του 1990, εν μέσω του ανελέητου εμφυλίου πολέμου.

Στις σελίδες του, ο ομώνυμος πολεμικός φωτορεπόρτερ, τζογαδόρος και ομοφυλόφιλος που κρατά μυστικό τον σεξουαλικό του προσανατολισμό προσπαθεί να ανακαλύψει ποιος τον δολοφόνησε και τον διαμέλισε.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Σεχάν Καρουνατιλάκα εγκωμίασε τους άλλους πέντε φιναλίστ κι ευχαρίστησε τον εκδοτικό του οίκο, τον Sort of Books, διότι τύπωσε αυτό το «παράξενο, δύσκολο, αλλόκοτο» βιβλίο.

Εξέφρασε εξάλλου την ελπίδα του πως στο «όχι πολύ μακρινό μέλλον», η Σρι Λάνκα «θα συνειδητοποιήσει ότι (...) η διαφθορά, η υποκίνηση του ρατσισμού, η ευνοιοκρατία δεν ωφέλησαν και δεν θα ωφελήσουν ποτέ».

Το λογοτεχνικό βραβείο τού παρέδωσε στο Λονδίνο η βασιλική σύζυγος Καμίλα, σε μια από τις πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της αφότου ανέβηκε στον θρόνο ο σύζυγός της, πλέον ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄. Επρόκειτο για την πρώτη τελετή απονομής του Μπούκερ που έγινε διά ζώσης από το 2019, εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού.

Ο Σεχάν Καρουνατιλάκα, 47 ετών, είναι ο δεύτερος συγγραφέας από τη Σρι Λάνκα στον οποίο απονέμεται το βραβείο, μετά τον Μάικλ Οντάτζε το 1992 για τον «Άγγλο Ασθενή».

Πέρυσι το βραβείο έλαβε ο νοτιοαφρικανός λογοτέχνης Ντέιμον Γκάλγκουτ για το μυθιστόρημά του «Η υπόσχεση» (The Promise), που εξιστορεί τη ζωή οικογένειας λευκών γαιοκτημόνων στη Νότια Αφρική μετά το απαρτχάιντ.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 λιρών (περίπου 60.000 ευρώ) και εγγυάται διεθνή καταξίωση.

Στους λογοτέχνες που έχουν λάβει το βραβείο αυτό για αγγλόφωνα λογοτεχνικά έργα που τυπώνονται στη Βρετανία και στην Ιρλανδία συγκαταλέγονται ο Σάλμαν Ρούσντι, η Μάργκαρετ Άτγουντ, η Χίλαρι Μαντέλ...

