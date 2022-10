Κοινωνία

Ημέρα κατά του trafficking: Επιχείρηση - σκούπα της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που "φυλάκιζε" γυναίκες και τις ανάγκαζε να εκδίδονται. Πώς έφτασε στα ίχνη του οι Αρχές.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα trafficking αλλοδαπών γυναικών

Κύκλωμα που εμπορευόταν αλλοδαπές γυναίκες, με σκοπό την οικονομική και σεξουαλική εκμετάλλευσή τους, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Κατά τη διάρκεια ειδικής αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε οίκους ανοχής στο κέντρο της Αθήνας, βραδινές ώρες της Παρασκευής 14 Οκτωβρίου, με τη συμμετοχή στελεχών της Γενικής Γραμματείας της Interpol και αστυνομικών του αρμόδιου τμήματος καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων της Μολδαβικής Αστυνομίας και με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε, συνελήφθησαν 9 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων τα δύο ηγετικά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων, μαστροπείας, παραβίασης σφραγίδων και των νομοθεσιών για την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα.

Παράλληλα, προσήχθησαν 7 γυναίκες από οίκους ανοχής, εκ των οποίων οι 2 ταυτοποιήθηκαν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων. Σε όλες παρασχέθηκε αρωγή και ψυχολογική υποστήριξη από εξειδικευμένους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το κύκλωμα, τουλάχιστον από τα τέλη του 2019, πλησίαζε και στρατολογούσε ευάλωτες γυναίκες από τη Μολδαβία, εκμεταλλευόμενο τη δεινή οικονομική και οικογενειακή τους κατάσταση, ενώ με τη χρήση απατηλών μέσων για εξασφάλιση νόμιμης εργασίας στην Ελλάδα, αποσπούσαν τη συναίνεσή τους για να έρθουν στην Αθήνα.

Στη συνέχεια, το κύκλωμα εγκαθιστούσε τις αλλοδαπές σε διαμέρισμα, όπου διέμεναν και τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, τα οποία τις επιτηρούσαν και τις υποχρέωναν να πληρώνουν υψηλό μηνιαίο μίσθωμα. Οι κατηγορούμενοι, με το πρόσχημα της αποπληρωμής του υπέρογκου χρέους, που όφειλαν οι γυναίκες στα μέλη του κυκλώματος λόγω της μεταφοράς τους στην Ελλάδα, τις υποχρέωναν να απασχοληθούν ως εκδιδόμενες σε τουλάχιστον 6 οίκους ανοχής, παρακρατώντας μεγάλο μέρος των εσόδων από την σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.

Σημειώνεται, ότι μεγάλο μέρος του οικονομικού οφέλους, που αποκόμιζε το κύκλωμα από την εγκληματική δράση του, το διοχέτευε σε επιχείρηση που διέθετε με σκοπό την ενσωμάτωσή του στη νόμιμη οικονομία.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Πλήθος εγγράφων και ιδιόχειρων σημειώσεων που αφορούσαν τη λειτουργία των οίκων ανοχής και της νομιμοποίησης εσόδων από την εγκληματική δραστηριότητα, καταγραφικά μηχανήματα επιτήρησης χώρων οίκων ανοχής, ψηφιακά πειστήρια και μέσα αποθήκευσης και το χρηματικό ποσό των 2.358 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.