Ελληνοτουρκικά: Ενημέρωση Δένδια στα κόμματα

Ο ΥΠΕΞ ενημέρωσε τους επροσώπους των κομμάτων για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Τουρκολιβυκό μνημόνιο και Ουκρανία στην ατζέντα.

Τους εκπροσώπους των κομμάτων της Βουλής ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ο υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση στις 09:45, με τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιώργο Κατρούγκαλο, ενώ στις 10:30, συνάντηση με τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, Γιώργο Μαρίνο, βουλευτή και μέλους του πολιτικού γραφείου του ΚΚΕ.

Στις 11:00, ενημέρωσε τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, Αντώνη Μυλωνάκη, ενώ στις 11:30, συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του ΜέΡΑ25, Σοφία Σακοράφα και Δημήτρη Λιάπη.

Στις 12:00, ΥΠΕΞ συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη και Κώστα Γκιουλέκα.

Κατόπιν συνεννόησης, η συνάντηση με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Ανδρέα Λοβέρδο, θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, στις 10:30.

Μπακογιάννη: Η ελληνική εξωτερική πολιτική αντιμετωπίζει την τουρκική ένταση με ψυχραιμία

Η ελληνική εξωτερική πολιτική αντιμετωπίζει την τουρκική ένταση με ψυχραιμία, υπογράμμισε η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, μετά από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Η κ. Μπακογιάννη ευχαρίστησε τον υπουργό Εξωτερικών για την πλήρη και σε βάθος ενημέρωση, η οποία, όπως ανέφερε, είναι «εξαιρετικά χρήσιμη για να γνωρίζουμε όλα τα κόμματα ποια είναι η πραγματική κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα».

«Βρισκόμαστε αναμφισβήτητα μπροστά σε μια πρωτοφανή ένταση ρητορικής από πλευράς Τουρκίας», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Μια ένταση την οποία η ελληνική εξωτερική πολιτική αντιμετωπίζει με ψυχραιμία, πάνω από όλα με αυτοπεποίθηση και βασιζόμενη στις συμμαχίες τις οποίες έχει, οι οποίες δίνουν εμφατικά το παρόν κάθε φορά που ακούγονται ανεκδιήγητες τουρκικές θέσεις», κατέληξε.

Γκιουλέκας: Η Ελλάδα προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, προκειμένου να κατοχυρώσει την ειρήνη

«Η Ελλάδα προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, προκειμένου να κατοχυρώσει την ειρήνη», υπογράμμισε ο Κώστας Γκιουλέκας, πρόεδρος της επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής, μετά από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Όπως επεσήμανε, είχαν ενημέρωση εφ' όλης της ύλης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν «οι προκλήσεις της Τουρκίας και η ευθεία απειλή την οποία εξαπολύει το τελευταίο διάστημα σε βάρος της χώρας μας».

«Σε κάθε φόρουμ αναφέρουμε και καταγγέλλουμε την Τουρκία γι' αυτήν την παράνομη και παραβατική συμπεριφορά της», ανέφερε.

«Η Ελλάδα συνεχίζει με γνώμονα το διεθνές δίκαιο να εργάζεται για την ειρήνη, αλλά από την άλλη πλευρά νομίζω ότι αυτό είναι και η εθνική μας γραμμή -το λέω γιατί πιστεύω ότι σ' αυτό όλοι, παρατάξεις, κόμματα συγκλίνουμε- η Ελλάδα προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, προκειμένου να κατοχυρώσει την ειρήνη», κατέληξε.

Κατρούγκαλος: Εθνικό μέτωπο στα Ελληνοτουρκικά με σαφείς κόκκινες γραμμές

Την ανάγκη για κυρώσεις στην Τουρκία, για επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης, αλλά και για πίεση στην Τουρκία για διάλογο υπογράμμισε ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, μετά από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

«Η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται σε επίπεδα που δεν τα είχαμε γνωρίσει μέχρι σήμερα και αυτό απαιτεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όλος ο ελληνικός λαός να είναι στρατευμένος σε ένα κοινό εθνικό μέτωπο», σημείωσε ο κ. Κατρούγκαλος και πρόσθεσε ότι «το εθνικό μέτωπο όμως έχει ανάγκη από μια αποτελεσματική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής που δυστυχώς δεν τη βλέπουμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

«Γιατί δεν έχει γίνει ακόμη η επέκταση των χωρικών υδάτων νότια και ανατολικά της Κρήτης, η οποία ήταν αντικείμενο εξαγγελίας ήδη σχεδόν δύο χρόνια;», ανέφερε. «Γιατί συνεχίζεται η έμφαση σε μια πολιτική επικοινωνίας και όχι ουσίας, η οποία εξαγριώνει την επιθετικότητα της Τουρκίας;», πρόσθεσε.

«Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να εισπράττει κόστος η Τουρκία σε κάθε νέα πρόκληση, σε κάθε νέα επιθετική συμπεριφορά. Κόστος με κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που να εισπράττει στις οικονομικές της συναλλαγές με την ΕΕ που αποτελεί τον βασικό οικονομικό της εταίρο». «Σαφείς κόκκινες γραμμές, να μην ξανακούσουμε ότι το "Όρουτς Ρέις" το πήρε ο άνεμος στα νερά μας», επεσήμανε.

«Και τέλος όλα αυτά πρέπει να είναι προσανατολισμένα στο να ξαναφέρουν την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου, να ξαναντιληφθεί ότι με την προβολή ισχύος δεν έχει να κερδίσει τίποτα και μόνο μέσω της διπλωματίας και της προσφυγής στη Χάγη για τις θαλάσσιες οικονομικές ζώνες μπορούμε να έχουμε λύση στη διαφορά μας», κατέληξε.

ΚΚΕ: Να σταματήσει η αποστολή οπλισμού από την Ελλάδα στην Ουκρανία

Οι δυνάμεις του ευρω-ατλαντισμού διαμορφώνουν το έδαφος για την «προώθηση ενός επώδυνου συμβιβασμού» που να εξυπηρετεί τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Γιώργος Μαρίνος, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, ενώ ζήτησε να σταματήσει η αποστολή οπλισμού από τη χώρα μας στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Το ΚΚΕ, σε πλήρη αντιστοιχία με τα λαϊκά συμφέροντα, καταδικάζει και αντιπαλεύει αποφασιστικά την πολιτική της εμπλοκής της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και στα βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη συνδρομή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων», σημείωσε ο κ. Μαρίνος.

«Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής που θέτει σε μεγάλους κινδύνους τον λαό μας, χειροτερεύουν διαρκώς οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με απρόβλεπτες συνέπειες», τόνισε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Οι δυνάμεις του ευρω-ατλαντισμού, για τα δικά τους συμφέροντα, αναπτύσσουν παραπέρα τις στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία και τροφοδοτούν την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης και ταυτόχρονα διαμορφώνουν το έδαφος για την προώθηση ενός επώδυνου συμβιβασμού, των συμφερόντων των αμερικανικών και ευρωπαϊκών μονοπωλίων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

«Στις συνθήκες αυτές είναι ανάγκη να δυναμώσει η πάλη του λαού μας για την απεμπλοκή της χώρας από τα σχέδια των Αμερικανών, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να κλείσουν οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα, να σταματήσει η αποστολή οπλισμού από τη χώρα μας στον πόλεμο στην Ουκρανία», κατέληξε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ.

Ελληνική Λύση: Ο Ερντογάν και το βαθύ κράτος της Τουρκίας έχουν αποφασίσει να κάνουν θερμό επεισόδιο

«Ο Ερντογάν και το βαθύ κράτος της Τουρκίας έχουν αποφασίσει να κάνουν κάποιο θερμό επεισόδιο», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Αντώνης Μυλωνάκης, μετά από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια, κατά την οποία, όπως σημείωσε, συζήτησαν το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, την εργαλειοποίηση των μεταναστών από τον Ερντογάν και τα ρωσο-ουκρανικά.

«Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή είχε δηλώσει ότι πρέπει όλοι οι Έλληνες να είμαστε μονιασμένοι», ανέφερε και σημείωσε πως η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού εμπλέκεται στην προσπάθεια της Τουρκίας για θερμό επεισόδιο.

Ο κ. Μυλωνάκης σημείωσε πως η ΕΥΠ θα πρέπει να εξετάσει ιδιαίτερα το ζήτημα των 92 αλλοδαπών, «τους οποίους η Τουρκία έσπρωξε προς το ελληνικό έδαφος και τους είδαμε γυμνούς».

«Η ΕΥΠ έχει πάρα πολλή δουλειά. Είναι περίεργο (περιστατικό): 92 άνθρωποι γυμνοί, χωρίς χαρτιά, άρα σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να περάσουν στο ελληνικό έδαφος, νεαροί στο σύνολό τους, χωρίς γυναίκες και φαίνονται καθαρά ότι είναι στρατεύσιμοι».

«Πρέπει να προσέξουμε γιατί αν θα γίνει θερμό επεισόδιο, οι δολιοφθορές στο εσωτερικό της πατρίδας μας θα γίνονται συνεχώς. Οι 92 πρέπει να ψαχτούν από πού ήρθαν και τι είναι», πρόσθεσε.

«Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες, ο ελληνικός λαός πρέπει να είναι σε εγρήγορση, γιατί οι επόμενες μέρες, εβδομάδες, μήνες θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνες», τόνισε χαρακτηριστικά.

«Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή έχει στηρίξει ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα πρέπει να εφαρμοστούν, 12 ναυτικά μίλια σε όλη την επικράτεια εδώ και τώρα. Και να προχωρήσουμε στην ακυρότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου που το είχαμε ζητήσει, αργήσαμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα τώρα».

ΜέΡΑ25 : Η Ευρώπη σύρεται από τις ΗΠΑ σε μια αναποτελεσματική πολιτική

«Η Ευρώπη σήμερα σύρεται από τις ΗΠΑ σε μια αναποτελεσματική πολιτική, για την οποία πληρώνει βαρύ τίμημα και σε χρήμα και σε αίμα», σημείωσε η εκπρόσωπος του ΜέΡΑ25 Σοφία Σακοράφα, μετά από συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Όπως επεσήμανε, η πολιτική αυτή «έχει μέχρι στιγμής καταφέρει να θυματοποιήσει την Ευρώπη, αλλά και να συγκλίνουν δύο χώρες τις οποίες θεωρεί εχθρούς, η Ρωσία και η Κίνα».

«Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το ζήτημα που τέθηκε στο τελευταίο συμβούλιο ασφαλείας, το θέμα της αναζοπύρωσης και της ενεργοποίησης της διπλωματίας», σημείωσε και κατέληξε: «Η ανακωχή είναι ανάγκη επιτακτική. Θα πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία εδώ και τώρα».





