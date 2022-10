Πολιτική

Μητσοτάκης: Με εμένα πρωθυπουργό δεν υπάρχουν πολίτες δυο ταχυτήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την ανάγκη ανατροπής της δημογραφικής γήρανσης στους ορεινούς όγκους της πατρίδας μας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, από τα Άγραφα.

«Είναι ένα αναπτυξιακό σχέδιο με όραμα για την επόμενη μέρα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο αποτελεί για μένα μία εθνική προτεραιότητα. Και αυτό είναι να ανατρέψουμε τη δημογραφική γήρανση στους ορεινούς όγκους της πατρίδας μας. Πρέπει να ξαναγυρίσουν νέα παιδιά πίσω. Πρέπει τα νέα παιδιά που γεννιούνται εδώ να έχουν λόγο να παραμείνουν και να ζήσουν, να εργαστούν σε αυτόν τον πανέμορφο και ευλογημένο τόπο. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν προφανώς οι κατάλληλες υποδομές, αλλά πρέπει να υπάρχουν συνθήκες ανάπτυξης», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για τους Δήμους Αγράφων Ευρυτανίας, Λίμνης Πλαστήρα Καρδίτσας και Αργιθέας Καρδίτσας.

«Το πρόγραμμα αυτό δεν το σχεδιάσαμε εμείς για σας, το σχεδιάσατε εσείς για εσάς. Άρα τα έργα τα οποία μας υποδείξατε μελετήθηκαν, συζητήθηκαν, αξιολογήθηκαν, προτεραιοποιήθηκαν και αποτελούν μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου το οποίο δίνει έμφαση αφενός στις υποδομές, με τους περισσότερους πόρους να κατευθύνονται εκεί, με ιδιαίτερη έμφαση στο οδικό δίκτυο, στην αναπτυξιακή προοπτική και φυσικά στις δομές κοινωνικής στήριξης οι οποίες τόσο σημαντικές είναι, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στην Αργιθέα, στη Λίμνη Πλαστήρα και στα Άγραφα», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Έχω δώσει μία δέσμευση και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά πρωτίστως αυτούς τους συμπολίτες μας οι οποίοι μπορεί να αισθάνονται μερικές φορές ότι είναι ξεχασμένοι από το κράτος και από την κεντρική εξουσία, ότι με αυτή την κυβέρνηση και με εμένα Πρωθυπουργό δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν δικαίωμα στις ίδιες ευκαιρίες για προκοπή και πρέπει να απολαμβάνουν την ίδια πρόνοια του κοινωνικού κράτους, ασχέτως με το αν βρίσκονται στην Αθήνα ή στο πιο απομακρυσμένο χωριό της Αργιθέας», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Με αυτό το αναπτυξιακό πρόγραμμα, επιδιώκουμε την ανάδειξη των Αγράφων ως τόπου διαμονής και σημαντικού προορισμού, τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου, την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού, τη συγκράτηση αλλά ακόμα και την αύξηση του πληθυσμού. Σχεδιάζουμε να παρέχουμε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, πρόνοιας και άλλες, εφάμιλλες των άλλων περιοχών της Ελλάδας», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

«Ο τρόπος που έχουμε μάθει εμείς να δουλεύουμε, είναι να λέμε λιγότερα λόγια και να κάνουμε περισσότερα έργα. Αλλά αυτό είναι κάτι που εσείς θα το κρίνετε στο τέλος της ημέρας. Πρόθεσή μας είναι να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Δεν φτάνει να αποκαθιστούμε τις ζημιές από τις φυσικές καταστροφές, ούτε φτάνει να τις αποκαθιστούμε ακόμη καλύτερα συνοδεύοντάς τις και από ορισμένα πρόσθετα έργα. Πρέπει να προσδώσουμε ένα ολοκληρωμένο χαρακτήρα, να δώσουμε τη δυνατότητα στην περιοχή να αναζωογονηθεί, να δώσουμε στην περιοχή και στους κατοίκους της προοπτική και, ει δυνατόν, να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερους νέους κατοίκους», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Σκάλκος, που ήταν και ο συντονιστής της εκδήλωσης.

Οι τοποθετήσεις των Δημάρχων των τριών ορεινών Δήμων των Αγράφων

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρωθυπουργό για την ορεινή πολιτική που ασκείται για πρώτη φορά στη χώρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκπόνηση αυτού του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για το Δήμο Αγράφων. Πριν λίγους μήνες, στη συνάντησή μας στο Μαξίμου, μας κάνατε γνωστή, την απόφασή σας για το πρόγραμμα και σήμερα γίνεται πράξη. Όπως πράξη έγινε και η τήρηση της υπόσχεσης που μπορεί να είναι μικρή, αλλά για εμάς έχει μεγάλη σημασία για τη συνέπεια, τα κάλαντα που είχαν πει, ένα παιδάκι, τα Χριστούγεννα και ο δρόμος προχωράει για να γίνει. Τα λεφτά ήρθαν, ο μικρός Γιώργος ήρθε, ταξίδεψε από τα Άγραφα σήμερα για να δει τον Πρωθυπουργό και να τον ευχαριστήσει εδώ και πιστεύω όλα να πάνε καλά και στην πορεία», τόνισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης.

«Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα έργα τα οποία έχετε κάνει, όπως επίσης σας ευχαριστώ για το ειδικό ενδιαφέρον για τα Άγραφα. Είχα πει στο γραφείο σας, στη συνάντηση εκεί, ότι οι μισοί από τους 33 Δήμους που είμαστε εκεί, σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχουμε. Διότι η πληθυσμιακή συρρίκνωση είναι τέτοια που θα αφανιστεί αυτός ο όγκος. Και τώρα, εκείνο το κερί που έδειχνε ότι πάει να σβήσει, τώρα ανάβει ξανά και μαζί του έρχεται η ελπίδα για την ανάκαμψη της ορεινής Ελλάδος. Και μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα των Αγράφων, είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει οδοδείκτη και καλή πρακτική για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και όχι μόνο την ορεινή», επεσήμανε ο Δήμαρχος Λίμνης Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος.

«Είστε ο πρώτος Πρωθυπουργός που έρχεται στην έδρα του Δήμου. Είναι μια ιστορική στιγμή για εμάς και δεν είναι μόνο σε επίπεδο συμβολισμού ιστορική, είναι και σε επίπεδο ουσίας. Διότι δεν έρχεστε εδώ για μία επίσκεψη θεσμική, έρχεστε για μία επίσκεψη ουσιαστική, αναπτυξιακή, μια επίσκεψη η οποία έχει ως βάθος το μέλλον. Εγώ, όμως, θέλω να πω ότι γράφετε ιστορία και για κάτι ακόμα: διότι αποδείξατε ότι πάνω και πέρα από κόμματα, από παραταξιακές αγκυλώσεις, από μικροπολιτικές σκοπιμότητες, είστε ένας άνθρωπος ο οποίος επιβεβαιώνει τον κλασικό διαχωρισμό των πολιτικών. Υπάρχουν οι πολιτικοί που λένε και υπάρχουν και οι πολιτικοί που κάνουν, όπως λένε οι πιο έμπειροι από εμάς. Εσείς ανήκετε στη δεύτερη κατηγορία και το λέω αυτό και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη βαρύτητα να ακούγεται από εμένα, ως τον νεότερο Δήμαρχο της ελληνικής επικράτειας πλην των νησιών, σε έναν από τους πιο γερασμένους Δήμους της χώρας, στην Αργιθέα, καθώς είναι αλήθεια ότι μας εμπιστευτήκατε από την πρώτη στιγμή», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου.

*Οι ορεινοί Δήμοι βγαίνουν από την απομόνωση*

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση: Το Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο Αγράφων είναι το πρώτο διαδημοτικό-διαπεριφερειακό ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα για ορεινούς Δήμους της χώρας, ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η απειλή της ερήμωσης μεγάλου ποσοστού του εθνικού χώρου λόγω της δημογραφικής γήρανσης και της σημαντικής μείωσης του πληθυσμού, με τη δημιουργία προϋποθέσεων για νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές αυτές και για επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το πρόγραμμα καλύπτει τους τρεις Δήμους των Αγράφων, δηλαδή τους Δήμους Αργιθέας, Λίμνης Πλαστήρα και Αγράφων και δύο Περιφέρειες (Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας), αφορώντας πρωτίστως τους σχεδόν 15.000 μόνιμους κατοίκους (14.784) και τους 200 οικισμούς όπου διαμένουν.

Δεδομένου ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει έως σήμερα ξεκάθαρη πολιτική για τις ορεινές περιοχές, πρόκειται για μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την άμεση επανένταξη των Αγράφων στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια, μιας σημαντικής ορεινής περιοχής στην νότια απόληξη της Πίνδου, με διακριτή γεωγραφική, παραγωγική, πολιτισμική και ιστορική ταυτότητα.

Το ΕΑΠ Αγράφων είναι το επόμενο εμβληματικό βήμα υλοποίησης της δέσμευσης που ανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον περασμένο Μάιο στο Μέγαρο Μαξίμου απέναντι στους 33 Δημάρχους ορεινών Δήμων, για το σχεδιασμό για πρώτη φορά μια εθνικής στρατηγική για την ορεινότητα με στόχο την έξοδο της ορεινών δήμων της Ελλάδας από τη διαχρονική γεωγραφική απομόνωση και την πληθυσμιακή και παραγωγική ερήμωση που βίωσαν επί δεκαετίες. Οι ορεινοί Δήμοι της χώρας καταλαμβάνουν το 20% της ελληνικής επικράτειας (26.400 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και κατοικούνται από το 2% του ελληνικού πληθυσμού (περίπου 200.000).

*Επιπλέον 90 εκατ. για υποδομές, υπηρεσίες, ανάπτυξη και κοινωνική προστασία και συνοχή στους δήμους Αγράφων*

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου: Πιο συγκεκριμένα, με το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αγράφων η κυβέρνηση προσθέτει στα 65 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί έως σήμερα στους 3 Δήμους, επιπλέον 90 εκατ. ευρώ που θα διατεθούν σε τρεις άξονες: στην αναβάθμιση υποδομών και υπηρεσιών με 42 εκατ. ευρώ, την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού και της οικονομικής δραστηριότητας με 32 εκατ. ευρώ, και την κοινωνική προστασία και συνοχή με 16 εκατ. ευρώ.

Τα χρήματα αυτά θα επιτρέψουν στα Άγραφα και στους 3 Δήμους να συντελεστεί στα επόμενα χρόνια σειρά έργων που θα στηρίξουν και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της περιοχής. Θα χρηματοδοτηθούν έργα οδικών δικτύων που θα βγάλουν την περιοχή από την απομόνωση χωρίς να αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον, αντιπλημμυρικά έργα, δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, ψηφιακές υποδομές, προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, κίνητρα για στελέχωση κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, ασφάλειας, αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης και ενδυνάμωση των δήμων για την αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της έρευνας στην περιοχή σε θεματικές όπως η γεωλογία, η βιοποικιλότητα, η δασοπονία, η μελισσοκομία, η κτηνοτροφία, η ανθοκομία, κ.λπ. Η δικτύωση με τα ερευνητικά ινστιτούτα και την πανεπιστημιακή κοινότητα θα έχει ως αποτέλεσμα η περιοχή να αποτελέσει πόλο έλξης ενδιαφέροντος για τους ερευνητές, δημιουργώντας μια νέα οικονομία στα Άγραφα, ενώ οι παρεμβάσεις θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της περιοχής.

Με τις παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, τα αντιπλημμυρικά έργα, καθώς και τις δράσεις για αναγνώριση, πρόληψη και αντιμετώπιση των φαινομένων που είναι απόρροια της κλιματικής αλλαγής θα προστατευθεί η δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Παράλληλα, θα διαμορφωθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για την ανάπτυξη επενδύσεων.

*Συνέχεια στις κυβερνητικές δράσεις για τα Άγραφα*

«Το ΕΑΠ Αγράφων έρχεται σε συνέχεια δύο ακόμη σημαντικών κυβερνητικών δράσεων: Την ένταξη των ορεινών όγκων των δυτικών και νότιων Αγράφων στην πολιτική της κυβέρνησης για τα «Απάτητα Βουνά», που θέτει σε καθεστώς αυστηρής προστασίας τα Αγραφα και την σπάνια βιοποικιλότητα της Πίνδου, σε συνολική έκταση 94,4 τετραγωνικών χιλιομέτρων, από 371 έως 2.188 μέτρα υψόμετρο, με την απαγόρευση διάνοιξης νέων δρόμων ή άλλων τεχνητών επεμβάσεων που μεταβάλλουν ή αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον.

Και την άμεση κινητοποίηση της πολιτείας μετά την καταστροφική κακοκαιρία του «Ιανού» με ένα πολύπλευρο σχέδιο αποκατάστασης υποδομών και ενισχύσεων σε επιχειρηματικές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις που αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ και καλύπτει έργα οδοποιίας και υποδομών (200 εκατ. ευρώ), αντιπλημμυρικά, αγροτικές αποζημιώσεις ΕΛΓΑ (60 εκατ. ευρώ), στήριξη επιχειρήσεων (50 εκατ. ευρώ), στεγαστική συνδρομή (90 εκ ευρώ)», καταλήγει η σχετική ενημέρωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιός Δυτικού Νείλου: νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Ενεργειακή κρίση - Επιδοτήσεις: Το φυσικό αέριο "αλλάζει" το σχέδιο για το 2023

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό - Λύτρας: η Ανακρίτρια “άδειασε” τους αστυνομικούς, αλλά...