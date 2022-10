Πολιτική

Μητσοτάκης από Καρδίτσα: Για την ΝΔ δεν υπάρχει ξεχασμένη γωνιά της Ελλάδας

Ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε το εργοτάξιο όπου εκτελούνται εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε στο οδικό δίκτυο ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός».



Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, επισκέφτηκε το πρωί εργοτάξιο όπου εκτελούνται εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε στο οδικό δίκτυο ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός».

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την εξέλιξη των έργων, τα οποία υλοποιούνται σε 14 σημεία κατά μήκος του οδικού δικτύου των Δήμων Καρδίτσας, Αργιθέας και Μουζακίου. Πέραν της οδοποιίας, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την κατασκευή τεσσάρων γεφυρών για την ασφαλή διέλευση του ποταμού Πάμισου και δύο ρεμάτων.

Η αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί σε μεγάλο ποσοστό χάρη στην ταχεία καταγραφή των ζημιών και την ολοκλήρωση των μελετών για τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνταν. Κομμάτια του έργου, για το οποίο εξασφαλίστηκε προϋπολογισμός 134,4 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν ήδη παραδοθεί στην κυκλοφορία, όπως η περιφερειακή οδός Μουζακίου και τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Καρδίτσας.

«Για την κυβέρνησή μας δεν υπάρχει ξεχασμένη γωνιά της Ελλάδας. Αντίθετα, θα πρέπει η προσοχή μας να στρέφεται κατεξοχήν σε εκείνες τις περιοχές που στο παρελθόν δεν απολάμβαναν της απαραίτητης προσοχής της κεντρικής εξουσίας λόγω της απόστασης από τα μεγάλα κέντρα λήψης αποφάσεων. Αυτό ήρθαμε να το διορθώσουμε για τα καλά, για να αισθάνονται όλοι οι Έλληνες πολίτες, ασχέτως του αν κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στο πιο απομονωμένο χωριό της Ελληνικής επικράτειας, ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων και ότι όλοι έχουν ίδια δικαιώματα, ίδιες ευκαιρίες στην ανάπτυξη, ίδιες δυνατότητες προστασίας από το κοινωνικό κράτος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δημαρχείο Αργιθέας, όπου συναντήθηκε στη συνέχεια με τον Δήμαρχο, Ανδρέα Στεργίου.

«Μεγάλη μας τιμή και χαρά για το γεγονός ότι πρώτη φορά στην ιστορία έρχεται στην έδρα του Δήμου, στο Ανθηρό, εν ενεργεία Πρωθυπουργός. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας συγκινεί. Άλλωστε γίνατε και εσείς αποδέκτης της αγάπης του μόνιμου πληθυσμού. Για εμάς είναι πολύ μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη στιγμή, το λέμε και το εννοούμε. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία τρία χρόνια γίνονται ωραία πράγματα στην Αργιθέα και το επόμενο χρονικό διάστημα, με την συνδρομή και την καταλυτική σας βοήθεια, θα γίνουν ακόμα περισσότερα», σημείωσε από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Στο επίκεντρο της συζήτησης στο Δημαρχείο βρέθηκε η στρατηγική της κυβέρνησης για την ανάδειξη της ορεινότητας και τη στήριξη των μικρών ορεινών Δήμων, η οποία είχε αναλυθεί κατά τη σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους 33 Δημάρχους του Δικτύου Ορεινών Δήμων, στις αρχές Μαΐου.

«Μου δίνεται η δυνατότητα σήμερα να επισκεφθώ την ορεινή Αργιθέα, για να μιλήσουμε αφενός για τα σημαντικά έργα τα οποία έχουμε κάνει, αποκατάστασης των καταστροφικών ζημιών που άφησε πίσω του ο “Ιανός”, αλλά, κυρίως, να μιλήσουμε για το μέλλον. Για το μέλλον αυτού του ευλογημένου τόπου, για τη μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική, για την προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί και το μεγάλο σας πλούτο, εδώ στα Άγραφα, στον πιο απομονωμένο δήμο της πατρίδας μας. Θα έχουμε την ευκαιρία, στη συνέχεια, να παρουσιάσουμε ένα καινούργιο αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο φέρνει κοντά τρεις δήμους της ευρύτερης περιοχής με σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους, για να μπορούμε να οραματιστούμε όχι μόνο τη σημερινή αλλά την επόμενη μέρα αυτής της περιοχής, με περισσότερο πληθυσμό να μένει στα βουνά μας, τα οποία θα πρέπει πραγματικά να τα γνωρίσουν όλοι όσοι αγαπούν τους ορεινούς όγκους», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Κατά την επίσκεψή του στο Δημαρχείο του ορεινού Δήμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε επίσης με δημοτικούς υπαλλήλους, τους οποίους ευχαρίστησε για την υποστήριξη που προσφέρουν σε πολίτες μέσω προγραμμάτων όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα περπάτησε το χωριό Ανθηρό, όπου συνομίλησε με κατοίκους, ενώ είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει στάση και στο τοπικό δημοτικό σχολείο και νηπιαγωγείο, όπου χαιρέτησε τους μαθητές και τον δάσκαλό τους και συζήτησε μαζί τους για τις ανάγκες του σχολείου.

Επόμενος σταθμός του Πρωθυπουργού μετά το Δημαρχείο ήταν στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Κατουσίου, όπου τον υποδέχτηκε ο Μητροπολίτης Καρδίτσας Τιμόθεος και τον ξενάγησε στον χώρο μαζί με τους επιτρόπους της Μονής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να δει τις εξαιρετικά καλοδιατηρημένες αγιογραφίες και να ενημερωθεί για την ιστορία της Μονής, που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα.

