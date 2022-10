Οικονομία

Πιέσεις στην αγορά ομολόγων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από το 5% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς. Ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου.

Επανήλθαν οι πιέσεις στην αγορά ομολόγων, με αποτέλεσμα η απόδοση του 10ετους ομολόγου να ξεπεράσει το 5%.

Η πορεία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη συνεχίζει να τρομάζει τους επενδυτές, καθώς αναλυτές εκτιμούν ότι η κορύφωση του Γενικού Δείκτη Τιμών θα επέλθει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2023, για να αρχίσει μετά σταδιακά η αποκλιμάκωση του. Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό και την πορεία των επιτοκίων.

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, Φ. Βιγιερουά ντε Γκαλό, εκτίμησε ότι μετά τη διαμόρφωση του επιτοκίου αποδοχής καταθέσεων στο 2% (τρέχον: 0,75%), οι αυξήσεις επιτοκίων θα γίνονται με πιο αργό ρυθμό.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων και συγκεκριμένα στο ΗΔΑΤ, καταγράφηκαν σήμερα συναλλαγές 216 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 124 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 5,03% από 4,80% χθες, έναντι 2.22% του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,81% από 2,45%.

Στην αγορά συναλλάγματος, ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου, καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα τελούσε υπό διαπραγμάτευση νωρίς το απόγευμα στα 0,9855 δολ. από το επίπεδο των 0,9828 δολ. όπου βρισκόταν όταν άνοιξε η αγορά. Αρνητικά επηρέασε το αμερικανικό νόμισμα η υποχώρηση που κατέγραψε ο δείκτης μεταποίησης στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Η ενδεικτική ισοτιμία ευρώ/δολαρίου που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαμορφώθηκε στα 0.9835 δολ..

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαϊδης: Το αφιέρωμα του “The 2Night Show” στον σπουδαίο Ολυμπιονίκη (βίντεο)

Τροχαίο: Μηχανή παρέσυρε 26χρονη

Πειραιάς: Συνελήφθη πατέρας για το βιασμό της κόρης του από ηλικία 11 ετών