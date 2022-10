Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Η καλύτερη άμυνα στα 20 κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης!

Ποιες είναι οι άλλες 3 ευρωπαϊκές ομάδες στην Ευρώπη, που έχουν το απόλυτο των νικών στα πρωταθλήματα τους, όπως και οι «πράσινοι».

Η εκπληκτική απόλυτη πορεία -8 νίκες σε ισάριθμούς αγώνες πρωταθλήματος- του Παναθηναϊκού, παρουσιάζει μόλις δύο γκολ παθητικό, καθιστώντας την άμυνα των «πρασίνων» όχι μόνο την καλύτερη άμυνα στην ελληνική Super League, αλλά μαζί με εκείνη της ουκρανικής Ντνίπρο (αλλά σε 6 παιχνίδια) ως τις καλύτερες οπισθοφυλακές, στις 20 κορυφαίες χώρες της Ευρώπης, σύμφωνα με την κατάταξη της UEFA.

Να σημειωθεί ότι οι δύο ομάδες -Παναθηναϊκός (8-0-0) και Ντνίπρο (6-0-0), μαζί με τους Αζέρους της Καραμπάχ (9-0-0) και την Ντουντελάνζ από το Λουξεμβούργο (9-0-0), είναι οι τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη, με απόλυτη πορεία στα πρωταθλήματα τους.

Για να βρει κάποιος μία ομάδα που έχει δεχθεί λιγότερα από δύο γκολ, ανάμεσα στις 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA, θα πρέπει-σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας soccerway- να... ταξιδέψει στη Μάλτα για να συναντήσει την –πρωτοπόρο- Χάμρουν Σπάρτανς, η οποία μετά από 7 παιχνίδια έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ αλλά και στη Βόρεια Ισλανδία, όπου η Γκεντόραν είδε μία φορά να παραβιάζεται η εστία της μετά από οκτώ παιχνίδια.

Η Μπιρκιρκαρά (Μάλτα) έχει δεχθεί δύο γκολ σε επτά ματς και η Λάρνε (Β. Ιρλανδία) επίσης δύο γκολ μετά εννέα αγώνες. Δύο φορές έχουν μαζέψει τη μπάλα από τα δίκτυα τους, η Λα Φιορίτα (Σαν Μαρίνο) μετά από έξι αγώνες και η Πάφος (Κύπρος), έπειτα από 7 ματς.

Τρία γκολ έχουν δεχθεί, η Βιγιαρεάλ (Ισπανία) σε εννέα ματς, έχοντας την κορυφαία άμυνα ανάμεσα στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ενώ τις ίδιες επιδόσεις έχουν και η Μπασακσεχίρ (Τουρκία/3 γκολ σε 9 ματς), Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ/3-8) και ΑΠΟΕΛ (Κύπρος/3-7).

