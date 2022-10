Πολιτική

Μηταράκης: Παράσημο του Μεγαλόσταυρου Τάγματος της Αυστρίας (εικόνες)

Στη Βιέννη παρασημοφορήθηκε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι συνομιλίες με τον Αυστριακό ΥΠΕΣ και τα ελληνοτουρκικά.

Τον Μεγαλόσταυρο του Τάγματος της Δημοκρατίας της Αυστρίας απένειμε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, Gerhard Karner, παρουσία του Ομοσπονδιακού Καγκελάριου, Karl Nehammer, στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Το εν λόγω παράσημο αποτελεί την ανώτατη τιμητική διάκριση που χορηγεί η Δημοκρατία της Αυστρίας και "χορηγήθηκε στον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου για τη συμβολή του στις σχέσεις Ελλάδας- Αυστρίας, αλλά και στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης", καταλήγει η ανακοίνωση.

Μηταράκης και Κάρνερ συμφώνησαν για Νέα Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη στην Ελλάδα ως συνέχεια της πρωτοβουλίας του Βίλνιους

Κοινές δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, Gerhard Karner

Σε συμφωνία προκειμένου να πραγματοποιηθεί Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη στην Ελλάδα το 2023, σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Βίλνιους, προχώρησαν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, Gerhard Karner, στη Βιέννη.

Σε κοινές δηλώσεις που παραχώρησαν μετά το πέρας της συνάντησής τους, οι δύο Υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Παράλληλα υπογράμμισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η πρωτοβουλία του Βίλνιους στην οποία είχαν συμμετάσχει Ελλάδα, Αυστρία, Λιθουανία και Πολωνίας και αφορούσε στην ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την φορά η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας εντός του πρώτου επταμήνου του 2023 με κεντρικό θέμα να είναι στην αυτή τη φορά ο περιορισμός των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Μηταράκης στην δήλωσή του επισφράγισε την άριστη συνεργασία Ελλάδας-Αυστρίας ως προς τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη μίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής διαχείρισης των συνόρων της Ένωσης, σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, που θα αποτελεί προτεραιότητα όχι μόνο για τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως η Ελλάδα και οι MED5, αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μηταράκης επιβεβαίωσε την πρακτική των λαθροδιακινητών και των δρόμων που ακολουθούνται για την παράνομη μετάβαση στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς αυτό αποτελεί μία πάγια πολιτική των κυκλωμάτων και στην περίπτωση της Ελλάδας, με εθνικότητες που προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική στην Τουρκία.

Αναφορικά με την πρακτική που ακολουθεί η Τουρκία τις τελευταίες ημέρες, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου δήλωσε ότι τα ναυάγια στο Αιγαίο Πέλαγος και το ντροπιαστικό περιστατικό στον Έβρο με τους 92 γυμνούς μετανάστες, απαιτούν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη να αναλάβει η Τουρκία τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της.

Ο κ. Μηταράκης υπενθύμισε, για μία ακόμη φορά, στο πλαίσιο και της έντονης ρητορικής που ακολουθείται τις τελευταίες ημέρες, την υποχρέωση εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας του 2016, όπως δεσμεύτηκε να εφαρμόζει η Τουρκία.

Κλείνοντας ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε τη σπουδαιότητα εξεύρεσης λύσεων, που θα επιτρέπουν την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των χωρών, εξασφαλίζοντας, παράλληλα, τη δίκαιη κατανομή του μεταναστευτικού φορτίου.

Από την πλευρά του, ο κ. Karner ευχαρίστησε τον κ. Μηταράκη και την Ελλάδα συνολικά για την αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού και την καταπολέμηση των λαθροδιακινητών. Συγκεκριμένα, ο κ. Karner τόνισε πως μεγαλύτερος και κοινός στόχος θα πρέπει να είναι η αποτροπή των παράνομων μεταναστευτικών ροών και ο περιορισμός των κυκλωμάτων λαθροδιακίνησης. Παράλληλα, ο Αυστριακός Υπουργός υπογραμμίζοντας την σπουδαιότητα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνοχής και της υιοθέτησης κοινής πολιτικής στη διαχείριση του μεταναστευτικού, επιβεβαίωσε ότι το σύστημα στα εξωτερικά σύνορα βρίσκεται στα όρια των δυνατοτήτων του και γι’ αυτό και είναι αναγκαίο να αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα. Τέλος, ο κ. Κarner επεσήμανε ότι θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ληφθούν νέα μέτρα και να δημιουργηθούν νέοι κανονισμοί για να αποτραπούν περιστατικά σαν και αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

