Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να εκκενώσουν την Χερσώνα

Ο νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, παραδέχτηκε ότι η στρατιωτική κατάσταση είναι «τεταμένη».

Ο νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ο Σεργκέι Σουροβίκιν, παραδέχτηκε απόψε ότι η στρατιωτική κατάσταση είναι «τεταμένη», ιδίως στην περιοχή γύρω από τη Χερσώνα, στα νότια, όπου ετοιμάζεται εκκένωση πολλών περιοχών.

«Η κατάσταση στην περιοχή της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης μπορεί να περιγραφεί ως τεταμένη», είπε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Rossiya-24. «Ο εχθρός συνεχώς προσπαθεί να επιτεθεί στις θέσεις των Ρώσων στρατιωτών» συνέχισε ο Σουροβίκιν, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής των επιχειρήσεων πριν από δέκα ημέρες. Όπως είπε, τέτοιες επιθέσεις σημειώνονται κυρίως «στους τομείς του Κουπιάνσκ, του Λιμάν και του Μικολάιφ-Κρίβι Ριχ».

Ο Σουροβίκιν ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός ετοιμάζεται να εκκενώσει την πόλη της Χερσώνας, την πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας.

«Ο ρωσικός στρατός θα διασφαλίσει πάνω απ’ όλα την ασφαλή απομάκρυνση του πληθυσμού» από τη Χερσώνα όπου τα ουκρανικά πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών «απειλούν άμεσα τη ζωή των κατοίκων», πρόσθεσε.

Ο διορισμένος από τη Ρωσία διοικητής της Χερσώνας επιβεβαίωσε αμέσως μετά ότι «ορισμένοι πολίτες» θα απομακρυνθούν, επικαλούμενος τον «κίνδυνο» μιας επίθεσης από τις ουκρανικές δυνάμεις. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντίμιρ Σάλντο είπε ότι οι κάτοικοι τεσσάρων πόλεων θα απομακρυνθούν από τις όχθες του ποταμού Δνείπερου επειδή υπάρχει κίνδυνος να καταστραφεί ένα κοντινό φράγμα από τους ουκρανικούς βομβαρδισμούς.

Ο Σουροβίκιν υποστήριξε επίσης ότι «το ουκρανικό καθεστώς επιχειρεί να διασπάσει την άμυνά μας» συγκεντρώνοντας «όλες τις εφεδρείες του» για αυτήν την αντεπίθεση. Η κατάσταση είναι «πολύ δύσκολη», ιδίως στην πόλη Χερσώνα, λόγω των ουκρανικών πληγμάτων εναντίον «κοινωνικών, οικονομικών και βιομηχανικών υποδομών», συνέχισε.

Μεταξύ των υποδομών που έχουν υποστεί ζημιές από τους βομβαρδισμούς είναι μεταξύ άλλων το φράγμα του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Καχόφκα και η γέφυρα Ανονόφσκι που συνδέει τη βόρεια με τη νότια όχθη του Δνείπερου. Λόγω των πληγμάτων, παρουσιάζονται προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και στον ανεφοδιασμό των κατοίκων με τρόφιμα και νερό. Ο Σουροβίκιν έκανε μάλιστα λόγο για «άμεση απειλή για τη ζωή των κατοίκων».

Οι μελλοντικές ενέργειες του ρωσικού στρατού σε ό,τι αφορά την ίδια την πόλη της Χερσώνας «θα εξαρτηθούν από τη στρατιωτική κατάσταση», συνέχισε, λέγοντας ότι είναι ανάγκη «να διαφυλαχθεί στο μέγιστο η ζωή των πολιτών και των Ρώσων στρατιωτών». «Δεν αποκλείουμε τη λήψη μιας πολύ δύσκολης απόφασης», κατέληξε.

