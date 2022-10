Κόσμος

Ρωσία: H Φινλανδία φτιάχνει φράχτη στα σύνορα

Ευρείας αποδοχής έτυχε στη Βουλή η πρόταση για την ανέγερση φράχτη στα σύνορα της Φινλανδίας με την Ρωσία.

Η πρόταση για την ανέγερση φράχτη σε τμήμα των συνόρων Φινλανδίας-Ρωσίας έτυχε ευρείας αποδοχής από τα κόμματα του φινλανδικού κοινοβουλίου.

Η πρωθυπουργός Σάνα Μάριν ζήτησε τη σύγκληση της ολομέλειας για να συζητηθεί η πρόταση για τον φράχτη, η ανέγερση του οποίου υπολογίζεται πως μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερα χρόνια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση, η Φινλανδή πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προωθήσει την κατασκευή του έργου στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του φθινοπώρου, με το κόστος για τις εργασίες του πρώτου έτους να υπολογίζεται σε 140 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χερσαία σύνορα Φινλανδίας-Ρωσίας εκτείνονται σε περίπου 1.300 χιλιόμετρα, αλλά ο φράχτης θα καλύψει περίπου 300 χιλιόμετρα. Επί του παρόντος, υπάρχουν μόνο μερικοί μικροί φράχτες σε διάφορα σημεία κατά μήκος των συνόρων των δύο χωρών, προκειμένου να εμποδίζουν τη διέλευση βοοειδών.

