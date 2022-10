Συνταγές

Μοσχάρι λεμονάτo με ρύζι από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Μια εξαιρετική συνταγή που θυμίζει “μαμά” ετοίμασε η μαγείρισσα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Την συνταγή της για μοσχαράκι λεμονάτο με πολύχρωμο ρύζι ετοίμασε η Αργυρώ Μπαρπαρίγου, την Τετάρτη, στην κουζίνα της εκπομπής «To Πρωινό».

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, μοιράστηκε με τους τηλεθεατές τα μυστικά της για το κομμάτι του κρέατος, αλλά και το σωστό ψήσιμο του, ώστε να «τρελάνει» τους ουρανίσκους που θα το γευτούν.

Υλικά για το μοσχάρι

1 kg μοσχάρι (νουά ή ποντίκι)

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελ. σκόρδο

1 καρότο

1/2 κρεμμύδι

1 φλ. λευκό ξηρό κρασί

1 λεμόνι

1 πρέζα/ες μοσχοκάρυδο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

1 κ.σ. κορν φλάουρ

σπάγκος μαγειρικής

Υλικά για το πολύχρωμο ρύζι

2 φλ. ρύζι

1/4 φλ. ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

1 καρότο

1 φλ. αρακά

2 κ.σ. άνηθο

Αλάτι

Πιπέρι φρεσκοτριμμένο

Εκτέλεση - Για το λεμονάτο μοσχάρι

Για το λεμονάτο μοσχάρι στεγνώνουμε πρώτα πολύ καλά το κρέας σε απορροφητικό χαρτί. Αν θέλουμε, δένουμε το μοσχαράκι με σπάγκο για να κρατήσει το σχήμα του, ή ζητάμε από τον κρεοπώλη να το περάσει σε δίχτυ.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και ροδίζουμε το μοσχάρι για 10 λεπτά από όλες τις πλευρές.

Προσθέτουμε όλα τα λαχανικά ολόκληρα, τρίβουμε λίγο μοσχοκάρυδο.

Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί κατά το ήμισυ.

Συμπληρώνουμε ζεστό νερό μέχρι να μισοσκεπάσουμε το κρέας.

Σκεπάζουμε την κατσαρόλα και βράζουμε σε μέτρια φωτιά για περίπου 2 ώρες μέχρι να μαλακώσει καλά το μοσχαράκι.

Κατά τη διάρκεια του βρασμού, γυρίζουμε το κρέας ώστε να βράσει ομοιόμορφα.

Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι στο τέλος του βρασμού και αφαιρούμε όλα τα λαχανικά.

Βγάζουμε το μοσχάρι και το βάζουμε σε ξύλο κοπής και αφαιρούμε τον σπάγκο ή το δίχτυ.

Κρατάμε 2 φλ. ζωμό στην άκρη για το ρύζι.

Διαλύουμε το κορν φλάουρ με το λεμόνι και το ρίχνουμε στη σάλτσα.

Κόβουμε με μαχαίρι το μοσχαράκι σε φέτες και το ξαναβάζουμε στη σάλτσα.

Βράζουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι ελαφρά να πυκνώσει η σάλτσα.

Για το ρύζι

Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το καρότο.

Ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε όλα τα ψιλοκομμένα λαχανικά για 3-4 λεπτά, προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε να γυαλίσει.

Προσθέτουμε το ζωμό και 2 φλ. ζεστό νερό.

Προσθέτουμε τον αρακά.

Μισοσκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά μέχρι εμφανιστούν τρυπούλες στην επιφάνεια και το ρύζι να έχει ρουφήξει όλα τα υγρά.

Είναι απαραίτητη η χαμηλή φωτιά για να προλάβει το ρύζι να μαγειρευτεί.

Προς το τέλος, προσθέτουμε αλάτι.

Αποσύρουμε από την φωτιά και σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα.

Αφήνουμε να σταθεί το ρύζι για 10? να τραβήξει την υγρασία του.

Τέλος, πασπαλίζουμε με τον άνηθο, αφρατεύοντας το ρύζι με το πιρούνι.

Σερβίρουμε στα πιάτα λίγο ρύζι πολύχρωμο με μια φέτα μοσχάρι λεμονάτο και μπόλικη σάλτσα.

