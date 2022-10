Κόσμος

Ουκρανία - Πούτιν: στρατιωτικός νόμος στις περιοχές που προσαρτήθηκαν στην Ρωσία

Τον στρατιωτικό νόμο στις 4 περιοχές, ανακοίνωσε ο Ρώσος Πρόεδρος,Β λαντιμίρ Πούτιν μέσα από διάγγελμά του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κήρυξε στρατιωτικό νόμο στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες που προσάρτησε η Μόσχα.

Σε διάγγελμα προν τον ρωσικό λαό, συμπλήρωσε πως όλες οι ρωσικές επαρχίες θα πρέπει να επιβάλουν μέτρα για την διασφάλιση κρίσιμων εγκασταστάσεων.

Ντόνετσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια είναι οι τέσσερις ουκρανικές περιοχές που τελούν πλέον υπό στρατιωτικό νόμο.

Ζαπορίζια: παραμένουν αιχμάλωτοι των Ρώσων εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι : «Περί τους πενήντα» εργαζόμενοι στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό την κατοχή των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων από τον Μάρτιο, «παραμένουν αιχμάλωτοι» των Ρώσων, δήλωσε ο επικεφαλής της ουκρανικής Energoatom, της διαχειρίστριας του σταθμού.

«Περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι στον σταθμό είχαν αιχμαλωτισθεί» από την έναρξη της ρωσικής επίθεσης στα τέλη του Φεβρουαρίου. «Ορισμένοι από αυτούς απελευθερώθηκαν, αλλά υπάρχουν και ορισμένοι για την τύχη των οποίων δεν ξέρουμε τίποτε», δήλωσε ο Πέτρο Κοτίν. «Περί τους 50 ανθρώπους παραμένουν αιχμάλωτοι», είπε.

Ο διευθυντής της Energoatom έδωσε ορισμένες πληροφορίες για την κράτηση του πρώην γενικού διευθυντή του πυρηνικού σταθμού Ιγκόρ Μουράσοφ, ο οποίος αιχμαλωτίσθηκε από τους Ρώσους στα τέλη του Οκτωβρίου για να αφεθεί ελεύθερος λίγες ημέρες μετά.

«Κρατήθηκε σε υπόγειο για τρεις ημέρες ... Δεν είναι βασανιστήριο να πρέπει να κάθεται κανείς σε μία καρέκλα ολόκληρη την ημέρα με ένα σάκο στο κεφάλι;», αναρωτήθηκε ο Πέτρο Κοτίν, προσθέτοντας ότι οι Ρώσοι «έγραψαν βίντεο με τον κ. Μουράσοφ για λόγους προπαγάνδας», χωρίς να δώσει άλλες πληροφορίες για το περιεχόμενο ή για την μετάδοσή τους.

Σχετικά με την απαγωγή στις αρχές της εβδομάδας δύο εργαζομένων από τις ρωσικές δυνάμεις, του διευθυντή υπηρεσιών Πληροφορικής του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια Ολεγκ Κοστιούκοφ και του αναπληρωτή γενικού διευθυντή Ολεγκ Οτσέκα, ο Πέτρο Κοτίν δήλωσε ότι δεν γνωρίζει πού βρίσκονται.

Συνεχιζονται οι βομβαρδισμοί και σε άλλες περιοχές

Οι σειρήνες του πολέμου συνεχίζουν να ηχούν και σε άλλες πόλεις όπως το Κίεβο.

Εκρήξεις ακούσθηκαν σήμερα στο κέντρο του Κιέβου, λίγο αφού ήχησαν οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Κίεβο έχει δεχθεί από τη Δευτέρα επανειλημμένες επιθέσεις από ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα - καμικάζι, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε ανθρώπους και στοχοθέτησαν κυρίως ενεργειακές υποδομές.

Υπενθυμίζεται ότι στο Κίεβο, βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας από το πρωί της Τετάρτης στην ουκρανική πρωτεύουσα, χρειάστηκε να φυγαδευτεί σε καταφύγιο, μαζί με τον ουκρανό ομόλογό του.

