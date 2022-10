Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα: το μεταναστευτικό το εργαλειοποιεί η Ελλάδα

Συνεχίζει την προκλητική ρητορική σε σχέση με το μεταναστευτικό η Τουρκία. Λόγος και για F-16 που πετούν πάνω από... "τουρκικά χωριά της Θράκης".

Ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα, Μπουράκ Οζούγκεργκίν, έκανε δηλώσεις συνεχίζοντας τη γραμμή της Άγκυρας για το μεταναστευτικό.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως "Δεν είναι η Τουρκία που εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό αλλά η ίδια η Ελλάδα" και συμπλήρωσε, "Παίζεται ένα βρώμικο παιχνίδι, αν υπάρχει μια χώρα που δεν παίζει παιχνίδια είναι η Τουρκία".

Και ο τουρκικός Τύπος συνεχίζει με εμπρηστικά δημοσιεύματα, μεταξύ των οποίων, αναφέρει πως η Αθήνα προκαλεί εξοπλίζοντας τα νησιά του Αιγαίου αλλά και με πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών, πάνω από... "τουρκικά χωριά" στη Δυτική Θράκη.

Συγκεκριμενα αναφέρεται, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου: "Φέρνουμε στις οθόνες σας εικόνες από ελληνικά F-16, ελικόπτερα και τζετ. Συνεχίζει τις προκλητικές πρακτικές της η κυβέρνηση της Αθήνας, που το τελευταίο διάστημα έχει επιδοθεί σε μία κούρσα εξοπλισμών, εξοπλίζοντας παράνομα τα νησιά του Αιγαίου και της Μεσογείου. Έτσι κατέγραψαν οι χωρικοί τα F-16 να περνούν πάνω από τουρκικά χωριά της Ξάνθης, ένα από τα μέρη όπου ζει η μουσουλμανική τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη."

Η τουρκική προεδρία συμπεριλαμβάνει τις δηλώσεις Μηταράκη στα fake news της εβδομάδας

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας ξεκίνησε να δημοσιεύει κάθε εβδομάδα ένα «Δελτίο παραπληροφόρησης» με ειδήσεις που -σύμφωνα με την κυβέρνηση- αποτελούν “fake news”.

Στο δεύτερο τεύχος που δημοσιεύτηκε σήμερα και καλύπτει ειδήσεις για το διάστημα μεταξύ 9-16 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζει ως fake news:

Τις δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη ότι "η Τουρκία κακομεταχειρίστηκε 92 πρόσφυγες" δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια.

«Ο ισχυρισμός του Έλληνα υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράχη, ο οποίος χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλείο για παραπληροφόρηση, ότι ‘η Τουρκία έχει κακομεταχειριστεί 92 πρόσφυγες, δεν είναι αλήθεια. Από την άλλη, τεκμηριώνεται η απάνθρωπη μεταχείριση της Ελλάδας προς τους πρόσφυγες.

Η κακομεταχείριση των προσφύγων από τις ελληνικές δυνάμεις καλύφθηκε επίσης ευρέως στην Έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την Ελλάδα το 2021. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ελληνικές αρχές χρησιμοποιούν ποινικές έρευνες για να παρενοχλήσουν και να εκφοβίσουν ομάδες που ερευνούν την κακομεταχείριση μεταναστών. Μερικοί από τους πρόσφυγες, των οποίων τα ρούχα έβγαλαν και απωθήθηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, πάγωσαν μέχρι θανάτου. Οι πρόσφυγες που σώθηκαν χάρη στις ανθρωπιστικές προσπάθειες της Τουρκίας, από την άλλη πλευρά, βασανίζονται από τις ελληνικές δυνάμεις. Έχουν πει πολλές φορές ότι αφού τους πήραν τα ρούχα, τα χρήματα και τα τηλέφωνά τους στάλθηκαν πίσω στην Τουρκία.

Ενώ οι εικόνες που ανατριχιάζουν ξεσήκωσαν την παγκόσμια κοινή γνώμη, οι ελληνικές αρχές δεν κατέβαλαν καμία προσπάθεια να αποτρέψουν τις θηριωδίες. Η Ελλάδα παραπληροφορεί για να ξεφύγει από την ευθύνη για τις φρικαλεότητες, καθώς η πίεση από τη διεθνή κοινότητα αυξάνεται».

