Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανακαλύφθηκε αέριος γίγαντας εξωπλανήτης με πυκνότητα... ζαχαρωτού! (εικόνες)

Αμερικανοί αστρονόμοι ανακάλυψαν έναν αέριο γιγάντιο εξωπλανήτη, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα άστρο ερυθρό νάνο και έχει την πυκνότητα μόλις ενός ζαχαρωτού γλυκίσματος (μαρσμέλοου).

Πρόκειται για τον TOI-3757b, ο οποίος έχει περίπου το μέγεθος του Δία και βρίσκεται σε απόσταση 580 ετών φωτός από τη Γη στον αστερισμό του Ηνίοχου. Είναι ο πλανήτης με την μικρότερη και πιο αφράτη πυκνότητα που έχει ποτέ ανακαλυφθεί γύρω από τέτοιου τύπου άστρο.

Οι ερυθροί νάνοι είναι τα μικρότερα και αχνότερα άστρα τύπου Μ, ψυχρότερα από άστρα όπως ο Ήλιος μας, τα οποία όμως μπορεί να είναι άκρως ενεργά και ικανά για ισχυρές εκρήξεις ακτινοβολίας που απογυμνώνουν τους κοντινούς πλανήτες από τις ατμόσφαιρες τους. Ο σχηματισμός αερίων γιγάντιων εξωπλανητών γύρω από τέτοια άστρα θεωρείται δύσκολος.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Σουμπάν Κανόντια του Ινστιτούτου Επιστήμης Κάρνεγκι, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστροφυσικής «The Astrophysical Journal», ανέφεραν ότι παραμένει μυστήριο πώς ένας τόσο αραιής πυκνότητας πλανήτης όπως ο ΤΟΙ-3757b μπορεί να σχηματιστεί γύρω από έναν ερυθρό νάνο.

Ο εν λόγω εξωπλανήτης πιστεύεται ότι διαθέτει έναν μεγάλο βραχώδη πυρήνα (ίσως με μάζα δεκαπλάσια της Γης) πέριξ του οποίου έχουν συσσωρευτεί μεγάλες ποσότητες αερίων. Η διάμετρος του υπολογίστηκε σε περίπου 150.000 χιλιόμετρα, λίγο μεγαλύτερη εκείνης του Δία. Ο πλανήτης ολοκληρώνει μια πλήρη περιφορά γύρω από το μητρικό άστρο του σε μόλις 3,5 μέρες (η διάρκεια του έτους του).

Η μάζα του εκτιμάται ότι είναι περίπου το ένα τέταρτο εκείνης του Δία ή περίπου 85 φορές μεγαλύτερη της Γης. Η μέση πυκνότητα του υπολογίστηκε σε μόνο 0,27 γραμμάρια ανά κυβικό εκατοστό, μικρότερη από το ήμισυ της πυκνότητας του Κρόνου (του πλανήτη με τη χαμηλότερη πυκνότητα στο ηλιακό μας σύστημα) ή περίπου το ένα τέταρτο της πυκνότητας του νερού (με άλλα λόγια ο πλανήτης θα επέπλεε άνετα σε μια τεράστια κοσμική...μπανιέρα) ή παρόμοια με την πυκνότητα ενός γλυκίσματος τύπου μαρσμέλοου.

Η αρχική ανίχνευση του πλανήτη έγινε με το διαστημικό τηλεσκόπιο TESS της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) και ακολούθησαν περαιτέρω παρατηρήσεις με διάφορα επίγεια τηλεσκόπια. Θα ακολουθήσουν νέες παρατηρήσεις με το μεγάλο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

