“The 2Night Show” - Κοραλία Καράντη: η έλλειψη πατρικής φιγούρας, ο Βύρων Πάλλης και το πραγματικό επίθετο της (βίντεο)

H Κοραλία Καράντη βρέθηκε για πρώτη φορά καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» το βράδυ της Τετάρτης και μίλησε για όλα.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την έλλειψη της πατρικής φιγούρας από τη ζωή της, εστιάζοντας στην «εμφάνιση» του Βύρωνα Πάλλη, στο πλευρό της μητέρας της Αφροδίτης Γρηγοριάδη, αλλά και στον σημαντικό ρόλο που έπαιξε στη διαπαιδαγώγησή της. Παράλληλα αποκάλυψε γιατί δεν λέει ποτέ το πραγματικό της επίθετο.

«Όταν μπήκε στη ζωή μας ο Βύρων Πάλλης, εγώ ήμουν 9 χρονών, οπότε δεν είχα κανένα αντρικό πρότυπο στο σπίτι. Για εμένα ήταν δύσκολο. Θεωρώ ότι είναι κι οι δύο γονείς απαραίτητοι για να μεγαλώσουν τα παιδιά ήρεμα κι ισορροπημένα. Η προσωπικότητα του πατέρα είναι αυτό που θα κάνει μια γυναίκα να δημιουργήσει το πρότυπο του άντρα που θα αγαπήσει και θα συνδέσει τη ζωή της.

Όταν αυτό δεν υπάρχει κι είναι θολό, αχνό, μακρινό ή στραβό, δημιουργεί ένα πρόβλημα στις γυναίκες στο να βρουν μετά… Είχα μια μανία με τους μεγαλύτερους άντρες, όταν ήμουν μικρή. Το αποδίδω εκεί. Μεγαλώνοντας και συνεχίζοντας τη ζωή μου, αυτό σταμάτησε να ισχύει τόσο πολύ. Ο Βύρων ήταν ένας άνθρωπος που φρόντισε την καλλιέργεια και τη μόρφωσή μου, την αναλυτική μου σκέψη» ανέφερε η Κοραλία Καράντη.

Σχετικά με τον λόγο που δεν αποκαλύπτει το επίθετό της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Δεν λέω δημόσια το επίθετο μου, δε θέλω. Γιατί είναι κάτι πίσω από το οποίο κρύβομαι. Όταν θέλω να περάσω χωρίς να με παρατηρήσουν κρύβομαι πίσω από αυτό. Το Καράντη είναι το πατρικό όνομα της μητέρας του Βύρωνα, η οποία λεγόταν Ελευθερία Καράντη. Το άλλαξα γιατί ήταν ένα δύσκολο επίθετο που το μπέρδευαν και οι θεατρίνοι εκείνης της εποχής ήθελαν να είναι εύηχο».





