Πλατινί - Μπλάτερ: έφεση για την αθώωση τους

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση της ελβετικής Δικαιοσύνης για την έφεση που άσκησε ο Εισαγγελέας.

Ο Ελβετός εισαγγελέας προσέφυγε κατά της αθωωτικής απόφασης, για τον Μισέλ Πλατινί και τον συμπατριώτη του, πρώην πρόεδρο της FIFA, σχετικά με υπόθεση απάτης, όπως ανέφερε σε σημερινή (20/10) δήλωσή του.

Ο εισαγγελέας, απέστειλε αναίρεση στο Εφετείο του Ομοσπονδιακού Ποινικού Δικαστηρίου (TPF) και «ζήτησε την πλήρη ακύρωση της πρωτόδικης απόφασης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο Τύπου, που επιβεβαίωσε τις πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας «L'Equipe». Από την εισαγγελία, τονίζεται ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω δήλωση για το θέμα αυτό.

Μετά από έξι χρόνια έρευνας και δύο εβδομάδες δίκης, για απάτη στην Ελβετία, ο 67χρονος Πλατινί και ο 86χρονος, Σεπ Μπλάτερ, 86 ετών, αθωώθηκαν στις 8 Ιουλίου. Αμφότεροι, αντιμετώπιζαν ποινή φυλάκισης πέντε ετών και η εισαγγελία είχε ζητήσει φυλάκιση ενός έτους και οκτώ μηνών με αναστολή. Η κατηγορία, ήταν πως «πέτυχαν παράνομα, σε βάρος της FIFA, πληρωμή δύο εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων» (1,8 εκατ. ευρώ) «υπέρ του Μισέλ Πλατινί».

Η υπεράσπιση και η εισαγγελία, συμφώνησαν σε ένα σημείο και συγκεκριμένα στο ότι ο Πλατινί, «συμβούλευσε καλά» τον Σεπ Μπλάτερ μεταξύ 1998 και 2002, κατά την πρώτη θητεία του τελευταίου ως επικεφαλής της FIFA, και οι δύο άνδρες υπέγραψαν συμβόλαιο το 1999 συμφωνώντας με ετήσια αμοιβή 300.000 ελβετικά φράγκα, πλήρως πληρωμένα από την FIFA.

Όμως, τον Ιανουάριο του 2011, ο Γάλλος, πρώην μέσος -ο οποίος στο μεταξύ έγινε Πρόεδρος της UEFA (2007-2015)- «διεκδίκησε αξίωση δύο εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων», γεγονός που χαρακτηρίσθηκε ως «ψεύτικο τιμολόγιο» από τους κατηγόρους.

Οι δύο άνδρες, ισχυρίσθηκαν ότι είχαν αποφασίσει εξαρχής για ετήσιο μισθό ενός εκατομμυρίου ελβετικών φράγκων, με προφορική «συμφωνία κυρίων» και χωρίς μάρτυρες, χωρίς τα οικονομικά της FIFA να επιτρέπουν την άμεση πληρωμή στον Πλατινί.

Ο Γάλλος «άξιζε το εκατομμύριό του», είχε διαβεβαιώσει ο Σεπ Μπλάτερ τους δικαστές, πριν ο Μισέλ Πλατινί περιγράψει με την σειρά του την ανεπίσημη διαπραγμάτευση: «Εγώ για πλάκα, είπα «πεσέτες, λίρες, ρούβλια».

Το δικαστήριο, απεφάνθη ότι η απάτη «δεν διαπιστώθηκε με βεβαιότητα», εφαρμόζοντας επομένως τη γενική αρχή του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία «η αμφιβολία πρέπει να ωφελήσει τον κατηγορούμενο».

