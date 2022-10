Κόσμος

Γερμανία: Φωτιά σε ξενοδοχείο με Ουκρανούς πρόσφυγες (βίντεο)

Στις φλόγες τυλίχθηκε το ξενοδοχείο, όπου φιλοξενούνταν πρόσφυγες από την Ουκρανία.

Πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς ένα ξενοδοχείο που φιλοξενούσε ουκρανούς πρόσφυγες στη βορειοανατολική Γερμανία, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν θύματα, ενώ η αστυνομία προκρίνει το σενάριο εμπρησμού.

Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, το βράδυ της Τετάρτης, στο ξενοδοχείο Schaefereck βρίσκονταν 14 φιλοξενούμενοι και τρεις υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία του Ροστόκ, επισημαίνοντας πως κανείς δεν τραυματίστηκε και ότι «υπάρχει υποψία εμπρησμού».

Το ξενοδοχείο που βρίσκεται στην κοινότητα Γκρος Στρέμκεντορφ, κοντά στις ακτές της Βαλτικής, λειτουργούσε ως κατάλυμα για πρόσφυγες, κυρίως Ουκρανούς που είχαν εγκαταλείψει την πατρίδα τους για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή.

«Εάν επιβεβαιωθεί πως πρόκειται για εμπρησμό, τότε θα μιλάμε για ένα έγκλημα μίσους», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, διαβεβαιώνοντας πως σε μια τέτοια περίπτωση οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν.

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, στην πόρτα του ξενοδοχείου είχε ζωγραφιστεί μια σβάστικα.

«Σοκαρίστηκα με αυτό που φαίνεται πως συνέβη εδώ», είπε ο επιθεωρητής της αστυνομίας Μίκαελ Πέτερς. «Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον προσφύγων συνιστά επίθεση κατά των αξιών μας», τόνισε.

Η πυρκαγιά στο υποβαθμισμένο ανατολικό κρατίδιο Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, εκδηλώθηκε κοντά στην περιοχή όπου τον Αύγουστο του 1992 εκατοντάδες ακροδεξιοί εξαπέλυσαν τις χειρότερες επιθέσεις κατά μεταναστών στη Γερμανία.

