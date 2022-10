Κόσμος

Κίεβο: Στον ΑΝΤ1 ο υπαρχηγός της ουκρανικής Αστυνομίας (βίντεο)

Για το drone καμικάζι, τους «μοναχικούς λύκους» και το ρόλο της Αστυνομίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο υπαρχηγός της Αστυνομίας.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και τον απεσταλμένο του, Χρήστο Μαζανίτη, μίλησε ο υπαρχηγός της Αστυνομίας της Ουκρανίας, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο από το καμικάζι drone που εντοπίστηκε στον ουρανό του Κιέβου και καταρρίφθηκε.

Ο Ολεκσέι Μπιλοσίτσκι περιέγραψε τι έγινε με το ιρανικό drone που καταρρίφθηκε από την ουκρανική Αστυνομία, απαντά στο ποια ήταν η δυσκολότερη στιγμή από την αρχή του πολέμου και μιλά για τις πρώτες μέρες που έπρεπε να βρουν το κουράγιο πρώτα οι ίδιοι να οργανώσουν την αντίσταση και μετά να εμπνεύσουν τους πολίτες και ταυτόχρονα να πολεμήσουν.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα υπηρετούν 16.000 αστυνομικοί. Χιλιάδες εκ των οποίων όχι μόνο πήγαν και πολέμησαν στην πρώτη γραμμή αλλά εκπαιδεύονται στον χειρισμό στρατιωτικών όπλων ακόμη και αντιαεροπορικών συστημάτων.

Η συνέντευξη του Ολεκσέι Μπιλοσίτσκι

