Βιασμός 12χρονης - Δημογλίδου: Δεν προκύπτει ολιγωρία από το ΑΤ Κολωνού

Τι είπε για την εμπλοκή αστυνομικού στην υπόθεση και την διαρροή στοιχείων από την δικογραφία.



Για τις εξελίξεις στην υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σχετικά με τα όσα λέγονται περί καθυστερήσεις στην εξιχνίαση της υπόθεσης η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι το εγκληματολογικό έχει συγκεκριμένη διαδικασία για την ταυτοποίηση στοιχείων, ενώ τόνισε ότι πρέπει να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην κατηγορηθούν άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την υπόθεση.

Σχετικά με αυτούς που προσέρχονται αυτοβούλως στην ΓΑΔΑ, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής όλοι έχουν υποστηρίξει ότι είχαν συνομιλία, πιθανόν με την 12χρονη, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών. Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ακόμα ότι για όλους όσοι φαίνεται να εμπλέκονται στην υπόθεση τα στοιχεία θα βγαίνουν στο φως.

Αναφέρθηκε και στην πιθανή εμπλοκή αστυνομικού στην υπόθεση σημειώνοντας ότι με εντολή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου ξεκίνησε πειθαρχικός έλεγχος, ενώ ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουν τα στοιχεία του, καθώς όπως είπε πρέπει να δοθούν από την Ανακρίτρια.

Για τα περί ολιγωρίας από το ΑΤ Κολωνού, ανέφερε ότι κάτι τέτοιο δεν προκύπτει καθώς πήραν κατάθεση από την μητέρα την ημέρα που έκανε την καταγγελία και άνοιξε φάκελος για την υπόθεση. Μάλιστα, όπως είπε τους πρότειναν να τους μεταφέρουν οι ίδιοι στο Ανηλίκων, ωστόσο δεν δέχθηκαν και είπαν ότι θα πάνε μόνοι τους. Με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας δεν προκύπτει ολιγωρία από το ΑΤ Κολωνού, σημείωσε η κ. Δημογλίδου.

Για το αν έχει γίνει έλεγχος σε οίκους ανοχής, απάντησε ότι γίνεται έλεγχος σε όλα τα μέρη που έχει υποδείξει το παιδί, τονίζοντας ότι έχει γίνει έρευνα σε οίκο ανοχής αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για εμπλοκή στην υπόθεση.

Σχετικά με την διαρροή στοιχείων για την υπόθεση η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι μέχρι και το σημείο που τέλειωσε η προανάκριση δεν υπήρξε διαρροή. Από την στιγμή που κλήθηκαν οι πρώτοι κατηγορούμενοι είχαμε διαρροή, καθώς όπως είπε στοιχεία δίνονται στους δικηγόρους.

Για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης σε 4χρονο στο Αγρίνιο, για την οποία κατηγορείται ένας 28χρονος, τα στοιχεία του οποίου έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά δεν έχει συλληφθεί ακόμα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ ανέφερε ότι του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη από τον Φεβρουάριο, αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Τέλος, για την καταγγελία 19χρονης σε βάρος αστυνομικών για βιασμό της μέσα στο ΑΤ Ομόνοιας, η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε ότι σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί θα έρθουν αντιμέτωποι με πειθαρχικές ευθύνες ακόμα και αν αθωωθούν.

