Μηταρακης - επιστολή σε ΕΕ: ταχύτερη εφαρμογή της ελεύθερης μετακίνησης των προσφύγων

Τι αναφέρει στην επιστολή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους συναρμόδιους υπουργούς και στην Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων, Ylva Johansson, έστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης ζητώντας ταχύτερη εφαρμογή της πρότασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελεύθερη μετακίνηση των προσφύγων στα 3 αντί για 5 έτη.

Συγκεκριμένα στο κείμενο της επιστολής ο κ. Μηταράκης σημειώνει την σημαντικότητα στα πλαίσια του ενιαίου χώρου προστασίας, του να μειωθεί το όριο και τα εμπόδια στην ελεύθερη μετακίνηση των αναγνωρισμένων προσφύγων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, ο Υπουργός Μετανάστευσης τονίζει πως έχει γίνει σαφές πλέον ότι ένας εθελοντικός μηχανισμός αλληλεγγύης δεν μπορεί να προσφέρει αυτό που απαιτείται, δηλαδή αποτελεσματική, άμεση και απτή αλληλεγγύη. «Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα μετεγκατασταθούν το 2022 στο πλαίσιο του Εθελοντικού Μηχανισμού Αλληλεγγύης, που προτάθηκε από τη Γαλλική Προεδρία και συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών του Ιουνίου, προβλέπεται να είναι κοντά στο 1.000, αριθμός που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% των προβλεπόμενων ετήσιων αφίξεων στις χώρες MED5».

Σημειώνεται πως ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης έκανε ειδική αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία επισημαίνοντας την άμεση απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση της Ουκρανίας η οποία χαρακτηρίστηκε από αποτελεσματικότητα. «Με μια γρήγορη διοικητική διαδικασία, μπορέσαμε να προσδιορίσουμε γρήγορα ποιος είναι κατάλληλος για προστασία. Εμείς τότε δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να εγκατασταθούν οπουδήποτε οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας στην Ευρώπη, καταργώντας τους ‘κανόνες του Δουβλίνου’, επιτρέποντάς τους να ενσωματωθούν ομαλά στις κοινωνίες μας. Πιστεύω ότι τα διδάγματα από την Ουκρανία πρέπει να είναι επηρεάσουν τις συζητήσεις μας», γράφει.

