Κοινωνία

Φωτιά στην Ύδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την κατάσβεση της μεταφέρθηκαν πυροσβέστες από την Ερμιόνη.

(εικόνα αρχείου)

Σε συναγερμό τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Παρασκευής, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μανδράκι Ύδρας.

Για την κατάσβεση της επιχείρησαν πυροσβέστες από το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Ύδρας, με τη βοήθεια 2 αεροσκαφών που έριξαν νερό μέχρι τη δύση του ήλιου.

Παράλληλα κινητοποιήθηκαν και μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από Ερμιόνη 22 πυροσβέστες με 2 οχήματα της ΠΕΠΥΔ Πελοποννήσου, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μανδράκι Ύδρας. Επιχειρούν #πυροσβέστες από το εθελοντικό πυροσβεστικό κλιμάκιο Ύδρας και 2 Α/Φ ενώ κινητοποιήθηκαν και θα μετάβουν ακτοπλοϊκώς από Ερμιόνη 22 #πυροσβέστες με 2 οχήματα της ΠΕΠΥΔ Πελοποννήσου. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 21, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Απανθρακώθηκαν 2 μωρά σε σκάφος με μετανάστες

Θεσσαλονίκη - Ασέλγεια σε 14χρονη: Συνελήφθη 42χρονος

Παναγιώτης - Ραφαήλ: τα πρώτα του βήματα και ο “χαμός” που θα κάνει! (βίντεο)