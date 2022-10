Κοινωνία

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: Το πρώτο επισκεπτήριο για την 37χρονη μητέρα

Ποιοι την επισκέφθηκαν στις Φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται μόνη της σε κελί, σε μικρή απόσταση από το κελί της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Το πρώτο επισκεπτήριο, μετά από την μεταγωγή της στις Φυλακές Κορυδαλλού, δέχτηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, η 37χρονη μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό, που βρίσκεται στο επίκεντρο της δυσώδους υπόθεσης βιασμού και εκπόρνευσης,

Στις Φυλακές Κορυδαλλού μετέβησαν η 19χρονη κόρη της 37χρονης, καθώς και ο σύζυγός της. Πατέρας και κόρη έφτασαν περίπου στις 13:20, κρατώντας τσάντες, αποφεύγοντας να κάνουν το παραμικρό σχόλιο στους δημοσιογράφους.

Τα μέλη της οικογενείας της προφυλακισμένης και της 12χρονης, πήγαν νωρίτερα το πρωί στις Φυλακές Κορυδαλλού, όμως δεν μπόρεσαν να δουν την 37χρονη, καθώς όπως τους ενημέρωσαν οι φύλακες, στο εξής η προφυλακισμένη πολύτεκνη μητέρα θα μπορεί να δέχεται επισκεπτήρια κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, από τις 13:00 έως τις 15:00.

Η 37χρονη ετοιμάζεται να περάσει την τέταρτη βραδιά της μέσα στις γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατείται μόνη της σε κελί, λίγα μέτρα μακριά από το κελί της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η 37χρονη παραμένει σε κακή ψυχολογική κατάσταση. Συνεχίζει να αρνείται κάθε ανάμειξη στον «εφιάλτη» της 12χρονης και υποστηρίζει πως δεν γνώριζε το παραμικρό για όσα βίωνε το παιδί της.

