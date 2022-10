Κοινωνία

Κολωνός - Καλλιακμάνης: Όσοι επικοινώνησαν με την 12χρονη έχουν ηθική υποχρέωση να ενημερώσουν τις Αρχές

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση που έχει συνταράξει ολόκληρη τη χώρα.

Συνταρακτικές είναι οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του βιασμού και της μαστροπείας της 12χρονης στον Κολωνό με το κατηγορητήριο να «καίει» την 37χρονη μητέρα της.

"Μεγάλη γκάμα ανθρώπων μιλούσε με την ανήλικη, όμως δεν είναι όλοι παιδεραστές, κάποιοι όταν είδαν τη 12χρονη υπαναχώρησαν" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την ενημέρωση των αρχών για την υπόθεση είπε πως "όσοι επικοινώνησαν με τη 12χρονη έχουν ηθική υποχρέωση να ενημερώσουν τις Αρχές".

Όπως τόνισε "σημαντικές πολύ θα είναι και οι καταθέσεις και των άλλων παιδιών της οικογένειας με παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων για να διαπιστωθει αν έχουν υποστεί παρόμοια κακοποίηση", ενώ "και το ξεκλείδωμα της μικρής θα δώσει πολλές νέες πληροφορίες, όταν το παιδί κατανοήσει πως όλο αυτό που ζούσε ήταν άκρως κακοποιητικό, κάτι που θα χρειαστεί χρόνο."

