Κύπρος: Επίσκεψη Αναστασιάδη στον ασθενή Αρχιεπίσκοπο

Τι είπε ο Κύπριος Πρόεδρος για την κατάσταση της υγείας του Προκαθιήμενου της Εκκλησίας σητν Μεγαλόνησο.

Τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β’, ο οποίος νοσηλεύεται στο διαμέρισμά του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου στη Λευκωσία, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά από την επίσκεψη, ο Πρόεδρος της Κύπρου είπε ότι επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο υπό το φως «της σοβαρότητας της κατάστασης. Οφείλω να πω ότι ο Μακαριώτατος έχει απόλυτη επικοινωνία, διατηρεί ακόμη το χιούμορ του και βεβαίως η κατάσταση, όπως και οι γιατροί είπαν, είναι δύσκολη. Εύχομαι τα καλύτερα. Είναι δυνατός, όπως διαπιστώνω, όπως ήταν και πάντοτε. Εύχομαι περαστικά».

Ερωτηθείς αν ο Αρχιεπίσκοπος του ανέφερε κάποια επιθυμία του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης απάντησε: «Όχι. Με ρώτησε εάν υπάρχει κάποια προοπτική για το Κυπριακό και τον ενημέρωσα ότι τον Νοέμβριο θα έχω συνάντηση τόσο με τον Γάλλο Πρόεδρο, όσο και με τον Γερμανό Καγκελάριο, με μια πρόταση ανάληψη πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαμογέλασε ικανοποιημένος και είπε "εύχομαι"».

