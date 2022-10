Οικονομία

“Τουρισμός για όλους” - Ζαχαράκη: Αξιοποίηση των καρτών για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Τι είπε η Υφυπουργός Τουρισμού για την νέα κλήρωση καρτών σε δικαιούχους, τις φετινές τουριστικές εισπράξεις και την ανοδική πορεία του φθινοπωρινού και χειμερινού τουρισμού στην Ελλάδα.

Η Υφυπουργός Τουρισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ήταν καλεσμένη την Κυριακή, στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα».

Σε ότι αφορά τα έσοδα από τον τουρισμό, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι στο πρώτο 8μηνο του έτους, «ουσιαστικά από τον Μάρτιο που ξεκίνησε η τουριστική περίοδος», έχουν καταγραφεί 12,7 δις ευρώ τουριστικές εισπράξεις.

«Αγγίζουμε το 2019 και πρέπει να περιμένουμε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο γιατί είχαμε μεγάλες ροές τουριστών», επεσήμανε η Υφυπουργός Τουρισμού.

Αναφέρθηκε σε έρευνες και δημοσιεύματα που αναφέρουν πως «Οι Αμερικανοί λένε ότι ενδείκνυται η Ελλάδα και συγκεκριμένα η Αθήνα για χειμερινό τουρισμό, είναι μέσα στις πρώτες πέντε πόλεις που ψηφίζουν».

Ακόμη, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε πως υπάρχουν ακόμη ροές τουριστών από την Βρετανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και από τις ΗΠΑ, ενώ όπως τόνισε «πρέπει να δούμε και τις ασιατικές αγορές, παλιές και καινούριες, μιας και μπήκαν πάλι στο παιχνίδι, μετά τον περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της πανδημίας».

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού «Τουρισμός για όλους», η Σοφία Ζαχαράκη είπε ότι από τις 275.000 κάρτες που έχουν κληρωθεί, έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα μόλις οι 50.000 κάρτες, που είναι άυλες και «φορτωμένες» με 150 ή 200 ευρώ έκαστη.

Κάλεσε τους κατόχους να τις χρησιμοποιήσουν για να κάνουν διακοπές το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, στηρίζοντας παράλληλα τα καταλύματα, λέγοντας ότι το Υπ. Τουρισμού θα πληρώσει αμέσως και χωρίς γραφειοκρατία τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων για τις κάρτες του προγράμματος που θα αξιοποιηθούν στις επιχειρήσεις τους.

Μάλιστα, η Υφυπουργός Τουρισμού είπε πως στις αρχές Ιανουαρίου θα γίνει νέα κλήρωση, με 20 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία θα φτάσουν σε 62 εκατομμύρια ευρώ τα χρήματα που έχουν δοθεί για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

