Πέθανε ο Άρης Ραπανάκης

Θλίψη στον κόσμο της ιστιοπλοΐας σκόρπισε η είδηση του θανάτου του Άρη Ραπανάκη. Η ανάρτηση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς.



Φτωχότερη είναι από σήμερα, η ελληνική αθλητική οικογένεια και ειδικότερα ο κόσμος της ιστιοπλοϊας. Οπως γνωστοποίησε με σχετική ανάρτηση στο Facebook, ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πειραιώς, απεβίωσε ο Αρης Ραπανάκης, ο οποίος στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Η ανάρτηση του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιώς:

«Ετσι ξαφνικά, σήμερα πληροφορηθήκαμε τον χαμό του Ολυμπιονίκη και αθλητή μας του Άρη Ραπανάκη. Ο Άρης μαζί με τον Τάσο Μπουντούρη και τον Τάσο Γαβρίλη κατέκτησαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας το 1980 το Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Soling. Ο Άρης μέχρι και σήμερα υπήρξε κυβερνήτης σε πολλά σκάφη. Η Ελλάδα χάνει ακόμη έναν σπουδαίο Ολυμπιονίκη»!

