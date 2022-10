Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης: Δεν (Χ)αμογέλασε κανένας

Η εξέλιξη της αναμέτρησης δεν άφησε ικανοποιημένους του Αρκάδες, παρότι δεν έφυγαν με άδεια χέρια από την Τούμπα.

Εκμεταλλευόμενος πλήρως τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν, αλλά και τους τραυματισμούς που «έπληξαν» τον ΠΑΟΚ, ο Αστέρας Τρίπολης απέσπασε ισοπαλία με 2-2 στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Μάλιστα, οι Αρκάδες του Ηρακλή Μεταξά θα πρέπει να αισθάνονται απογοητευμένοι, μιας και προηγήθηκαν με τα γκολ των Κάλεμπ Στάνκο (45’+2’) και Λεό Τιλίκα (53’πέν.). Οι Θεσσαλονικείς απάντησαν με τα γκολ των Γιασμίν Κούρτιτς (81’πέν.) και Νέλσον Ολιβέιρα (90’+7’), ωστόσο ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί και τους τραυματισμούς των Μάριου Τσαούση και Λευτέρη Λύρατζη.

Οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν εξ αρχής να πιέσουν, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι απορρόφησαν την πίεση των πρώτων λεπτών. Ένα σουτ του Ντάγκλας Αουγκούστο (7’) βρήκε σε ετοιμότητα τον Νίκο Παπαδόπουλο ενώ αυτό του Ολιβέιρα (20’) ήταν άστοχο. Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν, εκμεταλλευόμενοι και τις δυο αναγκαστικές αλλαγές του ΠΑΟΚ – Τσαούσης και Λύρατζης αποχώρησαν με δάκρυα στα μάτια με ενοχλήσεις στους προσαγωγούς με διαφορά επτά λεπτών.

Στην προσπάθεια του Σίτο (28’) η μπάλα πέρασε ξυστά από το δοκάρι του Ντόμινικ Κοτάρσκι, με τον Κροάτη να μπλοκάρει την προσπάθεια του Ζουλιάν Μπαρτόλο πέντε λεπτά μετά. Κι αφού ο Παπαδόπουλος έκανε εξαιρετική επέμβαση με τα πόδια στο πλασέ του Ολιβέιρα (44’), ήρθε το 0-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Από φάουλ του Σίτο, ο Πίτσου Ατιένζα έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, για να κάνει εύκολα το γκολ ο Στάνκο με νέα κεφαλιά.

Ο Ντιέγκο Μπίσεσβαρ, με το που μπήκε στο ματς, απείλησε και στο 51’ ο Αστέρας κέρδισε πέναλτι, σε πάτημα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στον Ρέτζις Κρέσπι. Ο Τιλίκα ευστόχησε, τρία λεπτά μετά κι έπειτα από τη χρήση του VAR, στην εσχάτη των ποινών, για το 0-2. Οι γηπεδούχοι θέλησαν να μπουν ξανά στο ματς, αλλά στο ο Παπαδόπουλος φώναξε ξανά «παρών» στο σουτ του Κάλεντ Νάρεϊ, με τον Τιάγκο Ντάντας να αστοχεί στη συνέχεια της φάσης.

Ο Ολιβέιρα (77’) αστόχησε εκ νέου, αυτή τη φορά με το κεφάλι, έπειτα από σέντρα του Στέφαν Σβαμπ αλλά τρία λεπτά μετά, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας κέρδισε πέναλτι από τον Μίκαελ Γκαρντάφσκι. Από την άσπρη βούλα, ο Κούρτιτς ευστόχησε για το 1-2. Κι ενώ όλα έδειχναν πως ο Αστέρας θα φύγει με το «τρίποντο» από την Τούμπα, ο Ολιβέιρα ισοφάρισε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, έπειτα από κόρνερ του Νάρεϊ, για το τελικό 2-2.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Α. Ζίβκοβιτς, Κούρτιτς – Τιλίκα, Γκαρντάβσκι, Παπαδόπουλος, Σίτο, Κωστέας.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Λύρατζης (39’ Α. Ζίβκοβιτς), Ίνγκασον, Κουλιεράκης, Τσαούσης (32’ Σάστρε), Ντάντας (67’ Σβαμπ), Κούρτιτς, Αουγκούστο (67’ Κωνσταντέλιας), Νάρεϊ, Ελ Καντουρί (46’ Μπίσεσβαρ), Ολιβέιρα.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Παπαδόπουλος, Ατιένζα, Τζουκάνοβιτς, Γκαρντάβσκι, Τασουλής, Μουνάφο, Στάνκο, Τιλίκα (89’ Κωστέας), Σίτο, Μπαρτόλο (82’ Μπενίτο), Κρέσπι (72’ Ιγκλέσιας).

