Παναθηναϊκός – Αϊτόρ: Αγωνία για τον τραυματισμό στο χιαστό

Ο Καταλανός εξτρέμ θα μπει σίγουρα στο χειρουργείο και μένει να αποδειχθεί αν η ρήξη στον χιαστό είναι μερική ή ολική.

Η μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Άρη με 1-0, με το γκολ του Άντραζ Σπόραρ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και η ισοφάριση του ιστορικού ρεκόρ εκκίνησης των «πράσινων» σε πρωτάθλημα («9Χ9», όπως και τη σεζόν 1994/95), επισκιάστηκαν από τον σοβαρό τραυματισμό του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα στο 80ό λεπτό.

Ο Καταλανός εξτρέμ, που είχε περάσει ως αλλαγή στο γήπεδο μόλις ένα λεπτό νωρίτερα (79’) στη θέση του Σεμπαστιάν Παλάσιος, χτύπησε σοβαρά στο γόνατο.

Αμέσως μετά τον αγώνα πήγε για να υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως είναι δεδομένη η ζημιά στο χιαστό του, άρα και η χειρουργική επέμβαση μέσα στις επόμενες ημέρες.

Αυτό που μένει να ξεκαθαριστεί, είναι αν πρόκειται για μερική ή ολική ρήξη χιαστού (όπως υπέστη την περασμένη εβδομάδα ο Αλεξί Τρουιγιέ), ώστε να αποσαφηνιστεί το ακριβές χρονικό διάστημα της απουσίας του και η αποκατάστασή του.

Η χειρότερη δυνατή εξέλιξη για τον Αϊτόρ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει ένα ονειρεμένο ξεκίνημα στην εφετινή χρονιά με 8 γκολ και 2 ασίστ στα πρώτα 9 παιχνίδια, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής του πρωταθλήματος και πλέον θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

