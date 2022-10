Κοινωνία

Ηράκλειο - Επίθεση με καυστικό υγρό: Παράδοση της 38χρονης... “εκτός απροόπτου”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Έχει γελοιοποιήσει την Αστυνομία της Κρήτης», δήλωσε ο Κούγιας που είναι συνήγορος του 36χρονου ο οποίος νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Συνεχίζεται το θρίλερ με την παράδοση της 38χρονης που επιτέθηκε με καυστικό υγρό στον πρώην σύζυγο της, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η δράστης παραδέχθηκε την πράξη της και δήλωσε ότι το καυστικό υγρό το αγόρασε από το διαδίκτυο αντί του ποσού των 100 ευρώ και το χρησιμοποίησε ως άμυνα μετά από ακόμη μια κακοποιητική επίθεση που δέχθηκε από το θύμα.

Ο συνήγορος του 36χρονου, Αλέξης Κούγιας, μιλώντας την Κυριακή στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Δευτέρα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα", είπε ότι η 38χρονη «είναι μια πολύ σκληρή γυναίκα», ενώ απόρησε για το πως η 38χρονη μιλάσει σε μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν μπορει να την εντοπίσει η Αστυνομία, αφήνοντας αιχμές και για συγγενική σχέση με υψηλόβαθμο αστυνομικό, όπως ανέφερε, με τον οποιο είναι και συνεπώνυμη, .

Σύμφωνα με πληροφορίες η 38χρονη αναμένεται να παραδοθεί εντός των επομένων ωρών καθώς παρήλθε η προθεσμία του αυτόφωρου και επίσης δεν έχει βρει ακόμη συνήγορο που θα αναλάβει την υπεράσπιση της.

Στο μεταξύ, σε ειδική μονάδα αποκατάστασης εγκαυμάτων μεταφέρθηκε χθες ο 36χρονος Γ.Μ. που υπέστη σοβαρό τραυματισμό μετά την επίθεση με καυστικό υγρό.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου ξεκίνησε η μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής του 36χρονου από το ΠΑΓΝΗ με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο 36χρονος νοσηλεύεται στο Θριάσιο νοσοκομείο προκειμένου να αποκατασταθούν τα εγκαύματα δευτέρου βαθμού που έχει υποστεί στο δεξί μέρος του προσώπου του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική Οδός - Τροχαίο: σκοτώθηκε προσπαθώντας να πιάσει το μπουλόνι της ζάντας

Πάτρα - ΕΚΑΒ: Ο “τραυματίας” ήταν… ματιασμένος!

ΔΥΠΑ - ΕΦΚΑ: Οι πληρωμές της τελευταίας εβδομάδας του Οκτωβρίου