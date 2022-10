Ηράκλειο

Ηράκλειο - Επίθεση με καυστικό υγρό: Στην ΜΕΘ ο 36χρονος με το βαρύ ποινικό παρελθόν

Στην Εντατική νοσηλεύεται ο άνδρας που δέχθηκε επίθεση με καυστικό υγρό. Οι αστυνομικοί αναζητούν την σύντροφο του, η οποία φέρεται εμπλοκή της στην επίθεση. Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει το θύμα.



Με εγκαύματα από καυστικό υγρό μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΠΑΓΝΗ ένας 36χρονος, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, όπου έσπευσαν αστυνομικοί.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου με ιδιωτικό όχημα, ενώ οι αστυνομικές αρχές αναζητούν την 38χρονη σύζυγό του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες συνέβη τα ξημερώματα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου βρέθηκε το ζευγάρι που ζει σε χωριό του νομού Ηρακλείου. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες η γυναίκα εμφανίζεται να πέταξε καυστικό υγρό στον 36χρονο, με αποτέλεσμα αυτός να υποστεί εγκαύματα στο πρόσωπο και στον λαιμό.

«Δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να χάσει το μάτι του αφού φέρει σοβαρή βλάβη. Προς το παρόν δεν έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, βρίσκεται για προληπτικούς κυρίως λόγους στη ΜΕΘ. Φέρει εγκαύματα δευτέρου βαθμού στα χέρια και στην αριστερή πλευρά του προσώπου του. Ωστόσο, η κατάσταση είναι ελεγχόμενη αλλά εκτιμάται διαρκώς» ανέφερε στο cretapost ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ και χειρουργός Γιώργος Χαλκιαδάκης.

Το θύμα είναι γνωστός στις διωκτικές αρχές και αποφυλακίστηκε πριν από λίγους μήνες, ενώ έχει στο ενεργητικό του σειρά ληστειών.

Η 38χρονη, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, παραμένει ασύλληπτη και αναζητείται από τις αρχές. Ο 36χρονος είναι ο δεύτερος σύζυγός της.

Αρνείται τις κατηγορίες η σύζυγος



Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, η 38χρονη που αναζητείται από την Ασφάλεια Ηρακλείου, ανέβασε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ίδια τοποθετείται δημόσια προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όπως υποστηρίζει, για όσα της αποδίδονται λέγοντας χαρακτηριστικά πως είναι ανυπόστατα.

Μέσα από το βίντεο ζητάει από τους ακολούθους της να σεβαστούν την ίδια και την οικογένειά της, αλλά και να δείξουν ευαισθησία.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του 36χρονου

“Πρωταγωνιστής” σε σειρά ένοπλων ληστειών από το 2012 ως το 2015 φέρεται να είναι το θύμα της επίθεσης με καυστικό υγρό από τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, h δράση του νεαρού τότε άνδρα, “χτυπώντας” κοσμηματοπωλεία στο Ηράκλειο από το 2012 έλαβε τέλος στο Ηράκλειο στις 12 Ιουνίου 2015 όταν επιχείρησε μαζί με δύο αλλοδαπούς να ληστέψουν κοσμηματοπωλείο ξενοδοχείου στη Χερσόνησο και συνελήφθησαν μετά από ανταλλαγή πυρών από αστυνομικούς. Αυτή η απόπειρα ληστείας ήταν αιματηρή, με λεία κοσμήματα άνω των 150.000 ευρώ και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των αρχών αλλά και μακρά νοσηλεία των τραυματισμένων. Τον Νοέμβριο του 2016, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης επέβαλε στον 32χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 89 ετών και 5 μηνών και στον αλλοδαπό πάνω από 105 χρόνια. Ωστόσο η εκτιτέα ποινή ήταν τα 25 έτη. Οι δύο άνδρες είχαν κατηγορηθεί για μια σειρά κακουργηματικών πράξεων. Τελικά, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τούς είχε κρίνει ένοχους για τις περισσότερες εξ αυτών. Εκτός από την αιματηρή απόπειρα ληστείας σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου είχαν κατηγορηθεί και για ληστεία κοσμηματοπωλείου σε άλλο ξενοδοχείο στον Ανισαρά το 2012, για ληστεία εργαστηρίου χρυσοχοΐας στη Μονή Μαλεβιζίου τον Ιούλιο του 2014, απόπειρα ληστείας κοσμηματοπωλείου στην Αμμουδάρα τον Μάιο του 2015 και ληστεία κοσμηματοπωλείου στα Μάλια τον Απρίλιο του ίδιου έτους.

Οι δύο άνδρες ήταν ακόμη κατηγορούμενοι για τη ληστεία που είχε γίνει στις 12 Φεβρουαρίου του 2015 σε δύο σούπερ-μάρκετ (ένα στην οδό Ηρακλή, στο Ηράκλειο, κι ένα στο Γάζι), καθώς και σ’ ένα πρατήριο υγρών καυσίμων στην εθνική οδό Ηρακλείου-Ρεθύμνου. Εξάλλου, και οι δύο είχαν κατηγορηθεί για την απόπειρα ληστείας που είχε σημειωθεί την ίδια ημέρα σε κοσμηματοπωλείο της οδού Κονδυλάκη, στο Ηράκλειο.

Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν «γλιτώσει» την κατηγορία περί σύστασης εγκληματικής οργάνωσης. Αυτό συνέβη καθώς το δικαστήριο μετέτρεψε την εν λόγω κατηγορία κατ’ ορθό νομικό χαρακτηρισμό σε σύσταση συμμορίας, επιβάλλοντας για τη συγκεκριμένη πράξη ποινή φυλάκισης 3 ετών στον κάθε έναν από τους ληστές.

Εξάλλου, για την πράξη της απόπειρας ανθρωποκτονίας εναντίον των επτά ανδρών της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι είχαν βρεθεί ενώπιον των ληστών έξω από το κοσμηματοπωλείο του ξενοδοχείου στη Χερσόνησο, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 36χρονο Αρμένιο, επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 12 ετών για τον κάθε αστυνομικό.

Από την πλευρά του, ο 32χρονος Κρητικός κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 10 ετών για τον κάθε άνδρα της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, στον κάθε έναν από τους ληστές το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης επέβαλε ποινή κάθειρξης 10 ετών για την πράξη της αρπαγής, η οποία σχετίζεται με την ομηρία του υπαλλήλου του κοσμηματοπωλείου του ξενοδοχείου στη Χερσόνησο.

