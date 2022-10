Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Αϊτόρ: Η ολική ρήξη χιαστού και η ανανέωση συμβολαίου

Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι βρίσκεται κοντά στον 26χρονο παίκτη σε αυτήν την δύσκολη στιγμή. Αλλάζει άρδην ο μεταγραφικός σχεδιασμός για τον Ιανουάριο.

Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε το πρωί της Δευτέρας (24/10) για τον τραυματισμό του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα. Οι εξετάσεις που έκανε ο Καταλανός επιθετικός του Παναθηναϊκού, επιβεβαίωσαν την πρώτη εκτίμηση κι "έδειξαν" πως η ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, που υπέστη στον αγώνα με τον Άρη, είναι ολική κι όχι μερική.

Τις προσεχείς μέρες ο Αϊτόρ θα οδηγηθεί στο χειρουργείο για να υποβληθεί σε επέμβαση αποκατάστασης της "ζημιάς" και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον έξι μηνες, χάνοντας το υπόλοιπο κομμάτι της εφετινής σεζόν. Σε σχέση με τον Αλεξί Τρουιγιέ, ο οποίος υπέστη αντίστοιχα ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στον αγώνα με τη Λαμία, στην περίπτωση του Αϊτόρ δεν εχει πειραχθεί ο μηνίσκος.

Ωστόσο, ο σοβαρός τραυματισμός του Αϊτόρ και η ρήξη χιαστού που υπέστη, δεν αλλάζει το παραμικρό στο θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου του. Ο Παναθηναϊκός προτίθεται να του καταθέσει άμεσα -και συγκεκριμένα μέσα στην εβδομάδα- πρόταση για νέο συμβόλαιο, το οποίο θα λήγει το 2026 (σ.σ. το τρέχον εκπνέει το προσεχές καλοκαίρι) με όλα όσα προβλεπόταν να του προτείνει και πριν από τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο ατζέντης του Ισπανού ακραίου επιθετικού, Αλμπέρτ Μποτίνες, είναι στην Ελλάδα εδώ και δύο 24ωρα γι' αυτό ακριβώς το θέμα, δηλαδή την επέκταση του συμβολαίου του πελάτη του, και μέσα στα επόμενα 24ωρα θα γίνει η επίσημη συζήτηση με τους διοικούντες το «τριφύλλι». Ο Παναθηναϊκός, δείχνει με αυτόν τον τρόπο ότι βρίσκεται κοντά στον 26χρονο παίκτη σε αυτήν την δύσκολη στιγμή.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη και τον τραυματισμό του Αϊτόρ, αλλάζει άρδην και ο μεταγραφικός σχεδιασμός για τον Ιανουάριο, καθώς ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί και για βασικό εξτρέμ και όχι για απλή εναλλακτική επιλογή, όπως προέβλεπε το αρχικό πλάνο.

