“Παγιδευμένοι”: Η Άννα αντιμέτωπη με τον δολοφόνο της αδερφής της (εικόνες)

Sneak preview από το αποψινό επεισόδιο και εικόνες από όσα θα γίνουν στο νέο καθηλωτικό επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1.



Η Άννα βρίσκεται ανυπεράσπιστη μπροστά στον δολοφόνο της αδελφής της, η μοιραία νύχτα ζωντανεύει πάλι και τα κομμάτια του παζλ μπαίνουν σιγά-σιγά στη θέση τους.

Τα όρια θα ξεπεραστούν και ο χρόνος θα αρχίσει να μετράει αντίστροφα, σε μια σύγκρουση χωρίς φρένα. Για ποιον θα σημάνει το τέλος της διαδρομής;

Μετά την αποκάλυψη του Θοδωρή ότι σκότωσε τον Κοσμά, ο Σπύρος έρχεται αντιμέτωπος με τον όρκο που έχει δώσει στον γιο του. Τι θα διαλέξει αυτή τη φορά; Το καθήκον ή τον γιο του;

Η Άννα και ο Δημήτρης συνεχίζουν τον αγώνα τους απέναντι στον Αλέκο, ώστε να μην υπάρξει καμία περίπτωση να γλυτώσει ο δολοφόνος. Θα τα καταφέρουν ή το σχέδιο είναι τόσο καλοσυστημένο που όλη η υπόθεση θα γυρίσει πάλι στο μηδέν;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

