Κοινωνία

Πλατεία Βικτωρίας: Επεισόδια μετά από πορεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση επικράτησε μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και μικρής ομάδας διαδηλωτών, έπειτα από πορεία φεμινιστικών οργανώσεων.



Ένταση και επεισόδια σημειώθηκαν λίγα λεπτά μετά τις 9 το βράδυ στην πλατεία Βικτωρίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα, στην οδό Χέυδεν, ομάδα ατόμων που νωρίτερα είχε πραγματοποιήσει πορεία από τα Προπύλαια συνεπλάκη με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η διαδήλωση είχε προγραμματιστεί από φεμινιστικές οργανώσεις, για το βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας.





Ειδήσεις σήμερα:

Άρης - Ολυμπιακός: Περίπατος για τους “ερυθρόλευκους”

Πέθανε ο μαιευτήρας που υπέστη έμφραγμα στην διάρκεια τοκετού

Εθνική Οδός - Τροχαίο: σκοτώθηκε προσπαθώντας να πιάσει το μπουλόνι της ζάντας