“The 2Night Show” – Κάτια Δανδουλάκη: Νομίζω ότι ο Χρήστος Πολίτης έχει θέμα κατάθλιψης

Τι είπε για τη σχέση της με τον Μάριο Πλωρίτη, αλλά και τις μεγάλες σταρ της ηθοποιίας, Τζένη Καρέζη, Αλίκη Βουγιουκλάκη και Έλλη Λαμπέτη.

Καλεσμένη στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «The 2Night Show», βρέθηκε η αγαπημένη ηθοποιό, Κάτια Δανδουλάκη και μίλησε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πορεία της στην υποκριτική.

Αναφερόμενη στα όσα είπε πρόσφατα ο τηλεοπτικός της σύζυγος, στη σειρά «Λάμψη», Χρήστος Πολίτης, παρατήρησε, «Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, όπως σου είπα, γιατί με τον Χρήστο Πολίτη είχαμε περάσει καταπληκτικά. Μα δεν τα ένιωθε γιατί αν τα ένιωθε, θα τα έβλεπα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει θέμα κατάθλιψης» είπε η Κάτια Δανδουλάκη και συνέχισε. «Αυτό πρέπει να είναι, γιατί έχει μείνει μόνος του πολλά χρόνια. Είναι δική του επιλογή. Κάποιο τέτοιο θέμα θα είναι γιατί δεν μπορώ να σου πω ότι ζούσα αυτήν την πραγματικότητα. Δεν τη ζούσα. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην τους ενοχλούν και να βγαίνουν μία στιγμή που είναι το ψυχικό τους μέσα».

Για τον Μάριο Πλωρίτη ανέφερε, «Ο Μάριος Πλωρίτης είναι ένα χαλί για εμένα. Κι ενώ στην αρχή έχασα την ψυχή μου, πήγα να τρελαθώ… Σιγά σιγά με τα χρόνια επειδή έχω φοβερό δέσιμο, συνομιλώ μαζί του. Είναι μια σχέση που επιβεβαιώνει την αγάπη ότι μπορείς να πορευτείς χέρι – χέρι μαζί του μια ζωή. Πολλές φορές μου έδινε συμβουλές για τη δουλειά μου και σε… 11 από τις δέκα φορές είχε δίκιο. Εγώ έκανα το δικό μου και ποτέ δεν μου έκανε υποδείξεις. Μου έλεγε ότι έπρεπε να περάσω από όλο αυτό για να μάθω», τόνισε και πρόσθεσε, «Νομίζω ότι θα ήμουν πολύ καλή μαμά και καλή δασκάλα αλλά δεν έγινε τίποτα από τα δύο».

«Δεν με πειράζει αν με φωτογραφίσει κάποιος χωρίς να με ρωτήσει. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αν δεν ήθελα να με δουν, καλύτερα να καθόμουν σπίτι μου. Είναι η χαρά του κόσμου να έρθει να σου μιλήσει. Εάν εγώ για παράδειγμα ήθελα να μιλήσω στην Έλλη Λαμπέτη και ήταν απόμακρη, θα έπεφτε ο κόσμος γύρω μου», είπε στη συνέχεια.

Έπειτα, η κουβέντα στράφηκε γύρω από τις μεγάλες σταρ της ηθοποιίας με τις οποίες συνεργάστηκε, όπως η Τζένη Καρέζη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Έλλη Λαμπέτη. «Με την Τζένη Καρέζη παρόλο που έπαιξα μαζί της δεν είχα ποτέ την οικειότητα που είχα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Είχαμε πάντα τυπικές και γλυκές σχέσεις. Η Έλλη Λαμπέτη ήταν όνειρο ζωής να τη γνωρίσω και είχαμε έναν ουσιαστικό δεσμό που με σημάδεψε. Έζησα τα δύσκολα χρόνια της ζωής της και όταν έφυγε ένιωσα ένα μεγάλο κενό και μεγάλος πόνος. Ήταν μεγάλη οδύνη στην ψυχή μου».





