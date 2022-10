Παράξενα

Βόλος: Πατέρας και γιός μπήκαν στο κρατητήριο για να μην πάει η μάνα στο ψυχιατρείο

Πατέρας και γιός συνελήφθησαν μετά από μήνυση της μάνας για ενδοοικογενειακή βία, μόνο που τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά…

Η αγάπη που είχαν για τη σύζυγο και μητέρα αντίστοιχα, οδήγησε έναν άνδρα και τον γιο του, να προτιμήσουν να μείνουν στα κρατητήρια της Αστυνομίας για δύο μέρες, παρά να καταθέσουν αίτηση ακούσιας νοσηλείας, υπό τον φόβο ότι η σύζυγος και μητέρα, θα έμπαινε στο ψυχιατρείο.

Πατέρας και γιος συνελήφθησαν το Σάββατο στον Βόλο, μετά από καταγγελία της γυναίκας ότι της επιτέθηκαν γιατί δεν καθάρισε το σπίτι και τη χτύπησαν.

Οι δύο άνδρες κρατήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο το Σάββατο και την Κυριακή ως κατηγορούμενοι και δεν κινήθηκαν κατά της γυναίκας.

Χθες οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, όπου η γυναίκα, που εμφανίστηκε με επίδεσμο στο δεξί της χέρι, κατέθεσε ότι η ίδια τους επιτέθηκε, διότι αντιμετωπίζει προβλήματα και δεν είχε πάρει τα χάπια της.

Σε ερώτηση του εισαγγελέα έδρας, πατέρας και γιος υποστήριξαν ότι προτίμησαν να κρατηθούν για δύο ημέρες, γιατί φοβήθηκαν να μην κλείσουν τη γυναίκα στο ψυχιατρείο, με αποτέλεσμα να αθωωθούν από την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Πηγή: magnesianews.gr

