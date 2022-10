Κόσμος

Τουρκία: Συλλήψεις δημοσιογράφων για διασπορά ψευδών ειδήσεων (εικόνες)

Επιχειρήσεις σε Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη, Βαν, Ντιγιάρμπακιρ, Ούρφα και Μαρντίν. Η στιγμή της σύλληψης δέκα δημοσιογράφων φλοκουρδικών ΜΜΕ.

Δέκα δημοσιογράφοι φιλοκουρδικών μέσων ενημέρωσης συνελήφθησαν σήμερα σε έξι τουρκικές επαρχίες, μία εβδομάδα αφότου τέθηκε σε ισχύ ένας νόμος ο οποίος τιμωρεί με φυλάκιση τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, ανέφερε το Συνδικάτων Δημοσιογράφων της Τουρκίας.

«Δέκα από τους συναδέλφους μας συνελήφθησαν στη διάρκεια επιχειρήσεων στην Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη, τη Βαν, το Ντιγιάρμπακιρ, την Ούρφα και τη Μαρντίν», ανέφερε το συνδικάτο TGS στο λογαριασμό του στο Twitter, χωρίς να διευκρινίσει τις αιτίες των συλλήψεων.

Οι συλληφθέντες δημοσιογράφοι, τέσσερις από τους οποίους είναι γυναίκες, εργάζονται για τα φιλοκουρδικά πρακτορεία ειδήσεων Mezopotamya και Jinnews, σύμφωνα με το συνδικάτο των δημοσιογράφων.

Το πρακτορείο Mezopotamya επιβεβαίωσε ότι επτά δημοσιογράφοι του συνελήφθησαν.

Δεκάξι τούρκοι δημοσιογράφοι βρίσκονταν στη φυλακή στο τέλος Ιουνίου για «συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση» στο Ντιγιάρμπακιρ, στη νοτιοανατολική Τουρκία όπου ζουν κυρίως Κούρδοι.

Η Τουρκία υιοθέτησε στα μέσα Οκτωβρίου ένα νόμο για την παραπληροφόρηση, ο οποίος έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις. Οκτώ μήνες πριν από τις γενικές εκλογές, ο νόμος αυτός τιμωρεί με φυλάκιση μέχρι τριών ετών όποιον κατηγορείται ότι διαδίδει «ψευδείς ή απατηλές πληροφορίες».

Μη κυβερνητικές οργανώσεις καταγγέλλουν τακτικά τη διάβρωση της ελευθεροτυπίας στην Τουρκία.

