Γιατροί Χωρίς Σύνορα - Καταγγελία: Δεμένοι και τραυματίες νεοαφιχθέντες στην Λέσβο (εικόνες)

Η καταγγελία της Οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο νησί και οι μαρτυρίες των νεοαφιχθέντων.

Σύμφωνα με καταγγελία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, μια ομάδα επείγουσας παρέμβασης της Οργάνωσης έλαβε επίσημη ειδοποίηση για μια ομάδα νεοαφιχθέντων στο νησί της Λέσβου, που χρειάζονταν επείγουσα ιατρική περίθαλψη. Όταν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τρεις ανθρώπους δεμένους σφιχτά με πλαστικές χειροπέδες και άλλους τέσσερις τραυματισμένους, σύμφωνα με αναφορές, από ξυλοδαρμούς.

«Εκείνη την ημέρα, κληθήκαμε για επείγουσα παρέμβαση», λέει ο Teo di Piazza, συντονιστής του προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Λέσβο. «Καθώς πλησιάζαμε στην τοποθεσία, σε ένα βουνό, αρχίσαμε να ακούμε ανθρώπους να ουρλιάζουν, να ουρλιάζουν πολύ δυνατά. Ανησυχήσαμε και αρχίσαμε να τρέχουμε προς την κατεύθυνσή τους. Όταν φτάσαμε, βρήκαμε 22 άτομα. Όλοι έκλαιγαν, γυναίκες, παιδιά και άντρες. Τρία άτομα ήταν δεμένα πολύ σφιχτά με πλαστικές χειροπέδες. Άλλοι τέσσερις ήταν τραυματισμένοι. Με βάση τις μαρτυρίες τους, τα τραύματά τους οφείλονταν στη βία που τους άσκησε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είχαν φύγει όταν εμείς πλησιάσαμε».

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των ΓΧΣ, «όλοι ήταν σοκαρισμένοι και η ψυχολογική τους κατάσταση ήταν εξαιρετικά άσχημη όπως αναφέρει ο συντονιστής του προγράμματος. Έπρεπε να ειδοποιήσουμε έναν από τους ψυχολόγους μας για να τους παρέχουμε επείγουσα ψυχολογική υποστήριξη. Οι τέσσερις τραυματίες παραπέμφθηκαν στο νοσοκομείο για αξιολόγηση της κατάστασής τους και ιατρική περίθαλψη».

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγο πριν φτάσουμε, 7 ή 8 άτομα πλησίασαν την ομάδα, λέγοντας ότι ήταν γιατροί και ότι είχαν μαζί τους φαγητό», συνεχίζει ο συντονιστής προγράμματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. «Με βάση τις αναφορές τους, μόλις τους βρήκαν άρχισαν να τους χτυπούν και να τους περνούν χειροπέδες. Η ομάδα που τους επιτέθηκε έφυγε μόλις μας άκουσε να πλησιάζουμε».

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναφέρουν ότι, ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό και βοήθησαν στην διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο. Παρείχαν, επίσης, υπηρεσίες επακόλουθης φροντίδας στην ομάδα την επόμενη μέρα.

«Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα ακούμε παρόμοιες μαρτυρίες για περιστατικά βίας που συμβαίνουν μόλις οι άνθρωποι φτάνουν στη Λέσβο και τη Σάμο για να αναζητήσουν ασφάλεια, μετά από ένα τραυματικό ταξίδι. Θεωρούμε τις αναφορές αυτές εξαιρετικά ανησυχητικές και προτρέπουμε τις αρμόδιες κρατικές αρχές να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν και να σταματήσουν τέτοια περιστατικά και να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς διαδικασίες υποδοχής, προστασίας και ασύλου», τονίζει η Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Χριστίνα Ψαρρά.

Στη Λέσβο και τη Σάμο, οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα συντονίζονται με άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις και οργανισμούς προστασίας, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς και με τις τοπικές κρατικές αρχές για να λαμβάνουν επίσημες ειδοποιήσεις και να παρέχουν επείγουσα ιατρική βοήθεια σε άτομα που φτάνουν στα δύο νησιά. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα παρέχουν ιατρικές και ψυχολογικές πρώτες βοήθειες, διανέμουν τρόφιμα, νερό και στεγνά ρούχα και συντονίζονται με τις τοπικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας για διακομιδές στο νοσοκομείο εάν χρειαστεί. Στη συνέχεια, η τοπική αστυνομία μεταφέρει τους ανθρώπους στον καταυλισμό, για τις διαδικασίες καταγραφής αφού περάσουν οι πέντε ημέρες καραντίνας. Από τον Αύγουστο του 2021, ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Λέσβο και τη Σάμο έχουν παράσχει επείγουσα ιατρική βοήθεια σε 2.186 άτομα.

