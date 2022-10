Πολιτική

Θεοδωρικάκος - Ποινές: Αυστηρότερο πλαίσιο για άδειες σε δολοφόνους, βιαστές και τρομοκράτες

"Εκσυγχρονίζουμε το σωφρονιστικό σύστημα και τις συνθήκες για τους κρατούμενους" ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Στο νέο Σωφρονιστικό Κώδικα, ο οποίος εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αλλά και τις απαιτήσεις της κοινωνίας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός τόνισε πως το κοινό περί δικαίου αίσθημα ικανοποιείται από την αυστηροποίηση του πλαισίου αδειών κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, όσων δηλαδή διέπραξαν ειδεχθή εγκλήματα, δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών, παιδοβιαστών και τρομοκρατών. Την ίδια ώρα, όπως επεσήμανε ο κ. Θεοδωρικάκος, το σωφρονιστικό σύστημα εκσυγχρονίζεται με ένα πλέγμα ρυθμίσεων, το οποίο διασφαλίζει την ισότητα στα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στον τρόπο διαβίωσης των κρατουμένων.

Απευθυνόμενος προς την αξιωματική αντιπολίτευση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άσκησε κριτική στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ επειδή όπως είπε ασχολείται μόνο με τις εκλογές και αρνείται να αποδεχθεί την πραγματικότητα.

Στη δευτερολογία του ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μείωση της εγκληματικότητας κατά 25%, τη φύλαξη των συνόρων της Ελλάδας και της Ε.Ε. στον Έβρο, αλλά και για επιχειρήσεις με ιδιαίτερη σημασία για την ασφάλεια των πολιτών όπως η σύλληψη των εμπόρων ναρκωτικών στην φοιτητική εστία στου Ζωγράφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως έχει αλλεργία με την Ελληνική Αστυνομία και το εθνόσημο, τόνισε ο Υπουργός, σχολιάζοντας τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

