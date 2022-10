Αθλητικά

Champions League: Η Τσέλσι στους “16”, η Σεβίλλη παρέμεινε “ζωντανή”

Η Τσέλσι έγινε η έκτη ομάδα από τους ομίλους του Champions League που εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ άουτ.



Η Τσέλσι έγινε η έκτη ομάδα από τους ομίλους του Champions League που μία αγωνιστική πριν το φινάλε της πρώτης φάσης της διοργάνωσης, εξασφάλισε μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ άουτ, ενώ «ζωντανή» στο παιχνίδι για το δεύτερο «εισιτήριο» του 7ου γκρουπ έμεινε η Σεβίλλη.

Οι «μπλε» του Γκρέιαμ Πότερ επικράτησαν με 2-1 στην Αυστρία επί της Σάλτσμπουργκ, η οποία παρά την ήττα της εξακολουθεί να διεκδικεί με αξιώσεις την 2η θέση που οδηγεί στους «16» του θεσμού. Μάλιστα, οι Λονδρέζοι είναι πολύ κοντά στο να εξασφαλίσουν και την πρωτιά του 5ου ομίλου, αρκεί στο ματς που ακολουθεί στο Ζάγκρεμπ, η γηπεδούχος Ντιναμό να μη νικήσει τη Μίλαν.

«Ζωντανή» στο παιχνίδι της πρόκρισης έμεινε και η Σεβίλλη, μετά την πρώτη της νίκη στον 7ο όμιλο, με 3-0 επί της Κοπεγχάγης. Οι Ανδαλουσιάνοι με τα γκολ των Εν Νεσιρί, Ισκο και Μοντιέλ έφτασαν στους 5 βαθμούς, δύο λιγότερους από τη Ντόρμουντ. Πλέον, ελπίζουν σε ήττα των Βεστφαλών στο ματς που ακολουθεί από τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς σε διαφορετική περίπτωση (σ.σ. νίκη της Μπορούσια) δεν θα έχουν καμία ελπίδα.

Πάντως, το συγκρότημα του Χόρχε Σαμπάολι με την αποψινή της επικράτηση εξασφάλισε (μίνιμουμ) την 3η θέση του γκρουπ και την πρόκριση στα play off του Europa League. Η Κοπεγχάγη, που είχε δύο δοκάρια, έμεινε χωρίς γκολ για 5η σερί αγωνιστική και εκτός Ευρώπης.

