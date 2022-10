Life

“The 2Night Show” - Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ο πατέρας μου δεν ήταν παράδειγμα προς μίμηση (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός "εξομολογείται" πως ήταν η σχέση με τον πατέρα του, ο οποίος τον έκανε στα 62 του χρόνια, και γιατί τον πίεζε η μητέρα του να μάθει γράμματα;

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του «The 2Night Show» της Τρίτης βρέθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Πόση πείνα έχει περάσει σαν ηθοποιός στο ξεκίνημα της καριέρας του.

«Στην Πειραματική Σκηνή πέρασα απίστευτες πείνες. Στο θέατρο πεινάσαμε πάρα πολύ αλλά δεν μας ένοιαζε» εξομολογήθηκε.

«Ο πατέρας μου μας έλεγε ότι ήταν από το Βλαδιβοστόκ. Βάσει ταυτότητας ήταν γεννημένος το 1883. Με έκανε στα 62 του. Μου έλεγε ότι έχουμε σπίτι στην Μόσχα και μια μέρα θα το δεις. Ποτέ. Η διαφορά ήταν τεράστια. Σκέψου ένας άνθρωπος στα 62 του, που έχει αφοσιωθεί στη δουλειά του και στην οικογένειά του εν μέρει – ήταν λογιστής κι έμπορος ελαστικών – τον γνώρισα ασπρομάλλη. Δεν είχε αντοχές να βγει με το παιδί του, να το πάει και να το γυρίσει. Υπήρχε όντως τεράστια απόσταση. Ήταν παράδειγμα όχι προς μίμηση» εξομολογήθηκε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

Οι γονείς του κατάλαβαν από νωρίς ότι δεν τον ενδιέφερε να πάει στο πανεπιστήμιο. «Τους έλεγα ότι ήθελα να μάθω μία τέχνη και να ζήσω από αυτή» εξήγησε ο ηθοποιός.

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε με αγάπη για τη γυναίκα της ζωής του, Έφη Μουρίκη, με την οποία είναι μαζί 34 χρόνια και εξήγησε γιατί δεν γεννήθηκε για να κάνει τον εραστή.

«Ποτέ δεν λειτούργησα ως εραστής» είπε αναφερόμενος τόσο στην προσωπική του ζωή, αλλά και στους ρόλους που τον ενδιέφεραν ως ηθοποιό.

Επίσης, αναφέρθηκε στη σειρά «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα», στην οποία πρωταγωνιστεί, αλλά και στον κυρ-Ηλία, ο οποίος εδώ και 10 χρόνια έχει βρει μια θέση στα σπίτια των τηλεθεατών.

Για τα 10 χρόνια «Μουρμούρας» στον Alpha ο ηθοποιός είπε ότι οι τηλεθεατές έκαναν τη σειρά να κρατήσει τόσο πολύ.

«Στα 5 χρόνια είπαμε να σταματήσουμε αλλά επενέβησαν οι θεατές και επενέβη και ο Κοντομηνάς και είπε Alpha χωρίς “Μουρμούρα” δεν υπάρχει. Ο κόσμος μας κρατάει».

Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και ο Γιώργος Κωνσταντίνου, για τον οποίο δήλωσε ότι θα μπορούσε να είναι ο πατέρας του συνυπάρχουν θεατρικά στην παράσταση «Παγίδα».

